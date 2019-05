Il Viminale: «La nave della Marina sbarchi i migranti a Genova»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Un barcone con un centinaio di migranti a bordo è stato lasciato alla deriva per 24 ore e una bambina sarebbe morta in attesa dei soccorsi, che una nave della Marina militare avrebbe prestato in ritardo: è la denuncia delle Ong, che la stessa forza armata smentisce seccamente, supportata dai ministri Trenta e Salvini. «È falso, non risulta alcuna persona deceduta a bordo», dicono dalla Marina, la cui nave Cigala Fulgosi ha tratto in salvo i migranti al largo della Libia. I quali, su indicazione del responsabile del Viminale, verranno...