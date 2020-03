IL VIDEO

VENEZIA Stefano Bertacco è senatore di Fratelli d'Italia e assessore al Comune di Verona. Ma è anche un uomo che da novembre combatte contro il cancro: l'ha svelato lui stesso, con un toccante video postato su Facebook, che ha autorizzato Il Gazzettino a rilanciare («Mi farebbe un immenso piacere»). Chiuso in casa per il rischio Coronavirus, il 57enne non nasconde i segni della sofferenza e della delusione: «Per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo. Credete che non abbia voglia anch'io di andare a fare una passeggiata? Non so ancora quale sarà il decorso della mia malattia, potrebbe essere una delle ultime che faccio. Invece resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e della vita altrui». Bertacco si rivolge direttamente a quanti non rispettano le restrizioni: «Ve lo dico molto chiaramente, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi e ottusi. Le persone muoiono negli ospedali e voi alimentate la catena del contagio? Ma voi pensate che tocchi sempre agli altri? Guardate che la vita è strana, può cambiare in dieci secondi. Non sono il più stupido a stare a casa, ho solo fatto della responsabilità una parola vera. Mi aspetto da tutti quelli che vedranno il video la capacità di essere persone responsabili». (a.pe.)

