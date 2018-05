CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIDEOVENEZIA «Io un governo leghista-grillino non lo voto, non lo voterò mai. Sarò da solo, sarò con altri dieci o con altri cento; ma non lo voto». E ancora: «Se qualcuno dentro Forza Italia se la sente, lo faccia. Io no». Così l'ex ministro veneziano Renato Brunetta non più tardi di un mese fa. E adesso, giusto per non smentirsi, l'esponente di Forza Italia rincara condividendo su Facebook, e inviando via Whatsapp a tutti i suoi contatti telefonici, nientemeno che il video realizzato da ilPost, il quotidiano online diretto da...