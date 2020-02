IL VIAVAI

dal nostro inviato

PADOVA Nei giorni della paura per il Coronavirus, tutte le strade portano a Padova. All'unità operativa di Malattie Infettive c'è chi arriva in ambulanza, perché già ammalato o comunque sospetto, e chi invece sulle proprie gambe, per togliersi dubbi e timori: tutti comunque per sottoporsi al tampone per il 2019-nCoV. Il risultato è un incessante viavai di persone in mascherina, articolo distribuito in quantità al banco dell'accettazione dal personale sanitario a propria volta protetto, perché di fronte al vettore-killer non c'è vetro che possa frenare la preoccupazione del contagio.

L'INFERMIERA E L'OPERAIO

Nelle conversazioni smozzicate durante la coda per il test, si incrociano storie e destini. C'è l'infermiera della Rianimazione che, su disposizione dell'Azienda Ospedaliera, ha interrotto il turno per correre a farsi controllare. «Sono entrata in contatto con il paziente di Mira risultato positivo spiega perché è ricoverato nel mio reparto. Ho sempre indossato la mascherina e i guanti, per noi sono presìdi abituali, ma giustamente dobbiamo essere sicuri di non aver contratto niente. Ora torno nel mio padiglione, però mi hanno detto che per alcune ore dovrò stare chiusa in una stanza, fino al risultato dell'accertamento».

Ma c'è anche l'autista di Hera che, venerdì mattina, è stato mandato a prelevare dei rifiuti alla Unilever di Casalpusterlengo. «Già sorride proprio lo stabilimento in cui lavora il 38enne ricoverato in gravi condizioni a Codogno... All'ingresso ho dovuto registrarmi, ma nessuno mi ha detto nulla su quanto era accaduto al loro dipendente. Non sono stato fermato fino al ritorno, quando dovevo consegnare gli scarti al nostro inceneritore e solo allora sono stato avvisato del problema. Quindi eccomi qui, confidando di averla scampata».

DAI COLLI E DA CALDOGNO

È quanto spera pure l'imprenditore vinicolo in attesa con la compagna, ma anche con la consapevolezza di provenire da un luogo non certo qualunque: «La mia cantina è a Vo' Euganeo...». È partito invece da Caldogno, «il paese di Roberto Baggio», il 28enne Alessandro, magazziniere nel Vicentino: «Sì, so di abitare e lavorare fuori dall'area rossa, ma chi può dire che non lo sia anche la mia zona? Purtroppo i virus non rispettano i confini amministrativi».

IN BARELLA E IN CRAVATTA

Intanto continua l'andirivieni delle ambulanze, che fanno la spola tra le strutture sanitarie, ma anche tra le case e l'ospedale. «Mia mamma è stata ricoverata a Schiavonia, hanno detto che era influenza, ma ancora non si riprende e allora abbiamo chiamato il 118, perché ha 85 anni e siamo molto spaventati», confida una signora di Galzignano Terme, accanto all'anziana in barella. Ma ci sono pure pazienti che scendono da soli dalle autolettighe: un uomo in giacca e cravatta, «sospetto Coronavirus», prelevato al Pronto Soccorso dall'altra parte della strada; una coppia di studenti, «con febbre e tosse», recuperati nel loro appartamento in via Facciolati. Il livello della gravità è proporzionale alla bardatura di autisti e infermieri: solo la mascherina, oppure una specie di scafandro, o ancora la tuta bianca con il cappuccio e i calzari. «Fra un giro e l'altro spiegano due operatori abbiamo l'indicazione di lasciare i portelloni spalancati, per far arieggiare l'abitacolo almeno un quarto d'ora, dopodiché spruzziamo uno spray antibatterico». Chiediamo: anche se il Corona è un virus? Allargano le braccia: «Quello ci hanno dato... speriamo bene».

L'APPELLO

Al riguardo Cgil, Cisl e Uil del Veneto lanciano un appello ai lavoratori di questo e degli altri settori: «Li invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità preposte affermano i segretari Christian Ferrari, Gianfranco Refosco e Gerardo Colamarco . Per quanto riguarda le attività lavorative e sindacali, le nostre organizzazioni applicheranno rigorosamente le misure di prevenzione e contenimento del contagio, che man mano saranno diramate dalla Regione. Dai comportamenti di ciascuno dipende, seppur in piccola parte, la soluzione dell'emergenza sanitaria in corso. Solo tutti insieme possiamo superare le difficoltà di questa fase così particolare».

La giornata per tutti i pazienti va avanti così, aspettando di essere ricontattati telefonicamente per conoscere il risultato del tampone e le eventuali misure di sorveglianza. Fra i primi ad uscire, è un ragazzo al cellulare con un amico: «Puoi venirmi a prendere? Ero arrivato in autobus ma ora mi hanno vietato di tornare a casa con i mezzi pubblici».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA