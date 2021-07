Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOVENEZIA La vacanza spensierata è durata solo una settimana, a Ios, nell'arcipelago delle Cicladi, per un gruppo di tredici ragazzi veneziani reduci dagli esami di maturità. Poi l'incubo del Covid, il tampone positivo per alcuni e la quarantena, che pur spezzando a metà la comitiva di diciottenni, tra contagiati e non, l'ha resa ancor più solidale e coesa per l'isolamento forzato, tanto che chi può uscire, fa la spesa per chi è...