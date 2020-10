IL VIAGGIO

VENEZIA Fuori, al di là delle bocche di porto, il mare alle 10.45 era a 130 centimetri. Dentro, a Punta della Salute, l'acqua della laguna si fermava a 50: uno scalino di 80 centimetri. Dodici giorni dopo il primo vero stress test del 3 ottobre, undici mesi e tre giorni dopo la notte da tregenda del 12 novembre 2019 (che diede un'inevitabile scossa ai lavori), il Mose, completamente sollevato alle 8.30, ha diviso ancora le acque salvando Venezia. E così le passerelle installate per precauzione dagli operatori del Comune lungo i tratti più complicati della città, alle 11 erano già riaccatastate una sull'altra. Come se l'acqua alta fosse un problema lontano, un'ipotesi del giorno dopo.

Perché ieri Venezia era all'asciutto, l'unica acqua a bagnare i masegni, quella forte della pioggia. A increspare le onde dei canali, Canal Grande su tutti, soltanto il vento. Dai vaporetti le fondamenta si vedevano innalzarsi dall'acqua come nei giorni di marea normale. Le Guglie, San Marcuola, San Stae: posti che l'acqua salmastra avrebbe sommerso ieri erano invece liberi. La marea, temuta, restava fuori dalle bocche di Porto di Lido, Malamocco e Chioggia, a infrangersi sulle barriere gialle del Mose. Che l'avrebbero alzato, si è saputo con certezza bollata solo mercoledì sera tanto che a Venezia è suonata la sirena d'allerta e più di qualcuno ieri mattina ha aperto la porta di casa indossando gli stivali e trovandosi di fronte l'assenza dell'acqua alta. «Il messaggio è arrivato stamattina (ieri, ndr) e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Qui già con 110 siamo sotto. Noi teniamo aperto in ogni caso, sempre - racconta Dino, titolare dell'Aperol bar, alla fermata di Rialto - i clienti lo sanno ed entrano con gli stivali. Ma c'è soddisfazione, va detto». Poi il dubbio assale i clienti al bancone: «Funziona, sì. Ma avranno i soldi per alzarlo ogni volta?».

LA PIAZZA

Come il 3 ottobre, San Marco ieri è rimasta vedova dell'acqua. Gli 80 centimetri, limite per vedere il salso spuntare dai gatoli, non sono stati raggiunti. Il nartece della basilica asciutto come se nulla stesse succedendo in mare. E anche chi ci credeva poco, alla fine si è felicemente arreso all'evidenza. Da Ortolani, sotto le Procuratie vecchie, Luca Carli sta rimuovendo le paratoie: «Con 80 centimetri di marea noi siamo chiusi - dice, mostrando il segno sul muro lasciato dai 187 centimetri del 12 novembre -. Non mi sembrava possibile, invece lo è, se lo tirano su, funziona. Adesso possiamo dire che se si fosse alzato un anno fa, Venezia non sarebbe stata sommersa». La perplessità è la stessa tra tutti gli esercenti della Piazza, fossero caffè o negozi. «Bisogna capire se lo alzano sempre. Ma visto che per due volte abbiamo avuto la certezza che funziona, speriamo ci siano sempre previsioni a 130 centimetri in modo da farlo alzare. Sì, eravamo scettici e ora non più: due volte sue due, in condizioni diverse di meteo, sono un bel test. Anche se costa una marea di soldi».

«Chissà mai se ci abitueremo a questa novità, la prima volta poteva essere una casualità ora con la seconda è stato dimostrato che qualcosa è stato fatto - commenta Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco e titolare del caffè Al Todaro -. Lancio una provocazione: oggi (ieri, ndr) e il 3 ottobre la Piazza e la Basilica si sono salvate grazie al Mose, ma noi siamo sommersi già a 80 centimetri: allora penso che il Mose sia da utilizzare anche sotto gli 80 centimetri almeno finché non saranno completate le opere complementari, come l'innalzamento dell'insula marciana. Ricordiamoci che il Mose è fatto anche dalle opere complementari che devono essere finite, non soltanto dalle 78 dighe. Va però trovato anche un accordo di sistema con il Porto, chiuso ogniqualvolta le paratoie si sollevano».

IL MERCATO

Non solo San Marco, anche al di là del ponte di Rialto, tra l'Erbaria e la Pescaria il sospiro di sollievo è alto: «Venivamo da Sant'Erasmo in barca - racconta uno dei gestori di un banco di frutta e verdura non distante dalla fermata di Rialto Mercato - le condizioni meteo erano impressionanti. Per fortuna è stato deciso di alzarlo e a qual punto ci siamo salvati. Siamo qui a lavorare con i piedi asciutti: a 110 siamo sotto». Centodieci, appunto. Per vedere il Mose alzato a quel livello servirà aspettare il primo gennaio 2022, come da cronoprogramma. Intanto oggi si replica: il Mose sarà sollevato ancora alle 11 con le previsioni che ieri per quest'ora davano 125 centimetri sul medio mare. Nella primissima mattinata sarà fatta un'ultima valutazione delle condizioni. La parola, però, spetta al supercommissario Elisabetta Spitz e al Provveditore delle Opere pubbliche, Cinzia Zincone.

Nicola Munaro

