IL VIAGGIO

CITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco, 84 anni e una vistosa andatura zoppicante per via della sciatica, si è rimesso in moto e nel primo pomeriggio di ieri è arrivato a Baghdad dove ha trovato una città praticamente deserta per via del lockdown. A vedere le immagini televisive in strada non c'era nessuno. In compenso sul suo percorso ha trovato diversi posti di blocco di polizia ed esercito, praticamente uno ogni cento metri. La visita resterà super blindata per tutta la durata del soggiorno. Sulla via che dall'aeroporto conduce alla Green Zone c'erano decine di carri armati per proteggerlo e in cielo ronzavano elicotteri militari e droni.

DISCRIMINAZIONI

Dopo un anno e mezzo di inattività causata dal Covid, la prima tappa di questa difficilissima trasferta è stata una sosta al Palazzo della Repubblica, un edificio pomposo, tutto marmi in stile arabo, costruito da Re Faisal II, ex capo dell'Iraq dal 1953 al 1958, l'anno in cui fu assassinato. Era il luogo preferito di Saddam Hussein per incontrare i capi di Stato in visita nel Paese: nel 2003, durante la seconda Guerra del Golfo è stato praticamente risparmiato dai raid aerei.

È lì, davanti al presidente Barham Ahmed Salih Qassim e ai più alti dignitari, che il Papa ha introdotto sé stesso presentandosi come un «penitente che chiede perdono al Cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudelta», poi ha ripetuto che la sua missione resta quella di un pellegrino di pace, calcando l'accento sull'aspetto interconfessionale. Francesco ha evitato con cura di indugiare sulle sofferenze patite in questi anni dalla minoranza cristiana (ancora oggi sottoposta a minacce). Ha preferito allargare l'orizzonte ed essere inclusivo. «La coesistenza fraterna ha bisogno del dialogo paziente e sincero, tutelato dalla giustizia e dal rispetto del diritto» che richiede l'impegno di tutti «per superare rivalità e contrapposizioni, e parlarsi» a partire dalle comuni radici che derivano dal patriarca Abramo. E anche quando ha insistito che non dovrebbero esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B, non ha fatto alcuna allusione ai cristiani cercando piuttosto di motivare un ragionamento bipartisan e inclusivo.

Alle autorità di governo (che tra poco si troveranno a gestire le prime elezioni libere) il Papa ha chiesto di fare attenzione alla piaga della corruzione, agli abusi di potere e all'illegalità. Il tessuto sociale iracheno è purtroppo ancora molto fragile e permeabile.

Non è mancato nemmeno un cenno al terrorismo che ha rialzato la testa con il ritorno dei kamikaze.

Il Papa ha messo a fuoco il flagello dei conflitti settari causati dal fondamentalismo, senza mai citare l'Isis. Ha solo ricordato il dramma degli yazidi, «perseguitati e uccisi» per la loro appartenenza religiosa.

Dal Palazzo della Repubblica il Papa è di nuovo salito sulla BMW blindata per raggiungere la chiesa e incontrare il clero, i seminaristi, i religiosi. In quella chiesa dieci anni fa c'è stato un attentato sanguinosissimo. Anche lì ha chiesto di dialogare, di guardare avanti, di costruire un nuovo Iraq.

VACCINI

In un Tweet il presidente iracheno lo ha ringraziato: «La sua presenza in Mesopotamia dopo le tempeste di violenza resterà saldamente nella coscienza degli iracheni di tutte le confessioni, che si sono sacrificati per proteggere la loro convivenza».

Al termine della giornata il Papa si è diretto in nunziatura dove soggiornerà in questi tre giorni. Il nunzio apostolico non potrà accompagnarlo perché si è preso il Covid, così come alcune suore che prestavano servizio. Naturalmente tutti i locali sono stati sanificati e il nunzio è stato allontanato in una struttura per rispettare l'isolamento. Il Covid-19 resta un problema gravissimo per l'Iraq colpito dal seconda ondata di contagi e ancora non in grado di pianificare una vaccinazione. Francesco è tornato a chiedere «un'equa distribuzione dei vaccini per tutti».

Franca Giansoldati

