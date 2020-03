IL VIA LIBERA

VENEZIA Il via libera è arrivato ieri dal Consiglio dei ministri, con la semplificazione (e gli incentivi) per la fabbricazione delle mascherine. Così già da oggi, materiale permettendo, anche le aziende del Veneto potranno riconvertire in tutto o in parte le loro linee produttive: non sarà più necessaria la certificazione degli istituti internazionali di Cina e Stati Uniti, basterà la validazione dell'Istituto superiore di sanità. In prima fila c'è la padovana Grafica Veneta, pronta a sfornare due milioni di pezzi al giorno attraverso le rotative che solitamente stampano quintalate di libri per tutto il mondo, ma non mancano nemmeno curiose proposte artigianali.

A TREBASELEGHE

L'idea del colosso di Trebaseleghe è di consegnare gli articoli usa-e-getta alla Regione, affinché li distribuisca ai cittadini, riservando così ai sanitari i futuri approvvigionamenti di dispositivi ad alto filtraggio. «Grafica Veneta fa sapere l'azienda guidata da Fabio Franceschi ha messo in campo tutta la professionalità e la tecnologia aziendale per poter rispondere alla richiesta impellente di misure di contenimento secondo le nuove disposizioni e ordinanze legate all'emergenza sanitaria. In un contesto confermato di pandemia, si tratta di dotare la cittadinanza di schermi e strumenti che possano aiutare a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità. Altro conto sono le dotazioni del personale medico ed infermieristico, impegnato a dare cure ed assistenza alla popolazione». Una disponibilità molto apprezzata dal governatore Luca Zaia: «Franceschi sta facendo un lavoro strepitoso con i suoi collaboratori, effettuando prove 24 ore su 24. Ma ci sono anche tanti altri imprenditori che si stanno attrezzando per produrre forme alternative di protezione. L'idea è innovativa, però il problema è il materiale: alcuni si indossano bene ma sono meno filtranti, altri sarebbero molto filtranti ma vanno male nell'applicazione sul viso. Se si trova il materiale giusto, possiamo andare in distribuzione». Altri esempi arrivano dal Padovano: la ditta Ventidue di Bovolenta, produttrice di tovaglie monouso, ha iniziato a fabbricare i fazzoletti-mascherina #andratuttobene in tessuto-non tessuto; l'impresa Kaizen Key di Piombino Dese ha soddisfatto una prima commessa da 500 protezioni per una grande catena.

LA CREATIVITÀ

Ma c'è anche spazio per la fantasia, come ha sottolineato Zaia: «Un giorno organizzerò una mostra su tutta la creatività c'è in Veneto rispetto alle mascherine. Ci è arrivata l'ultima che è addirittura da Star Trek...». Il trevigiano Franco Bonetto, sarto di Giavera del Montello, ha cominciato a vendere su eBay i suoi esemplari in stoffa fatti a mano: «Sono lavabili in lavatrice, con detersivo e varechina, Tre strati di cotone, fra cui uno interno che fa da intercapedine se qualcuno vuole mettere dentro la carta da forno per una precauzione in più, con l'elastico dietro la testa». L'azienda Morgan Camicie a Conegliano precisa che le sue mascherine «non hanno l'efficacia di proteggere dal Coronavirus», in quanto «i prodotti più funzionali sono al momento introvabili», ma per chi volesse un'alternativa alla propria sciarpa, ecco le varianti per tutti i gusti: bianche, colorate, fantasia, perfino con i gattini stilizzati.

