IL VIA LIBERA

TRIESTE Il Governo approva l'iter per la nuova concessione autostradale di 30 anni alla newco Autostrade Alto Adriatico, chiamata ad assumere la gestione della rete attualmente in capo ad Autovie venete. Ieri pomeriggio il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha acceso il disco verde sul protocollo aggiornato per l'accordo di cooperazione fra Stato e Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia al fine di approdare a una soluzione in house, ossia con gestione in mani interamente pubbliche: quelle delle due Regioni a Nordest per l'appunto. Ed è il primo caso del genere in Italia.

LA TAPPA

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Fvg Massimiliano Fedriga per questa che è una tappa importante, ma ancora non risolutiva. Infatti «sarà possibile avviare il percorso di trasferimento della concessione autostradale attualmente assentita ad Autovie Venete», un percorso che potrebbe richiedere da un minimo di un anno fino a un biennio. A sua volta Anna Di Pasquale, amministratrice della newco, osserva che «il progetto garantisce la prosecuzione dei posti di lavoro agli oltre 600 dipendenti di Autovie» e ribadisce che in base al piano economico-finanziario di Alto Adriatico, approvato ieri a Roma assieme al protocollo, «le tariffe saranno quelle derivanti dal meccanismo stabilito dall'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui applicazione non porta comunque in campo aumenti». Ma cosa deve ancora accadere per arrivare alla sospirata concessione? Innanzitutto la Corte dei conti deve approvare la deliberazione di ieri del Cipess. Successivamente dovrà intervenire un decreto interministeriale (Economia e Infrastrutture) per il sì formale e definitivo del Governo e a quel punto la newco dovrà corrispondere ad Autovie, almeno sul piano formale, l'indennizzo di subentro per gli investimenti fin qui realizzati: siamo oltre il mezzo miliardo di euro, ma si tratta di una sorta di partita di giro fra due soggetti parimenti posti sotto il controllo della Regione Fvg.

IL TRAVASO

Nel frattempo, la newco dovrà essere riempita di contenuti finanziari e aziendali, mediante il travaso delle azioni di Autovie dalla finanziaria regionale Friulia alla Regione Fvg da un lato, e attraverso il trasferimento dell'azienda Autovie nella nuova realtà societaria, partecipata per due terzi dal Fvg e un terzo dal Veneto. Attualmente il capitale versato equivale a 6 milioni di euro, ma è evidente che si tratta di una quota iniziale. Del pari la newco dovrà rinegoziare la linea di credito fino a 600 milioni con Bei e Cdp per finanziare il completamento della terza corsia A4, che costerà circa un miliardo. La spesa per il solo, tormentoso tratto San Donà-Portogruaro è di circa 700 milioni.

L'OTTIMISMO

Sul versante veneto c'è comunque ottimismo. «Ora dobbiamo arrivare velocemente alla definizione dell'iter burocratico per il passaggio concreto della concessione e rispettare i tempi che ci siamo prefissati per la realizzazione della terza corsia fra San Donà e Portogruaro», dice la vicepresidente Elisa De Berti. «Anche se ci sono voluti 5 anni si tratta di un risultato storico», aggiunge l'assessore regionale Francesco Calzavara. «Si chiude la fase delle ambiguità lasciando il passo finalmente alla chiarezza necessaria rispetto ai soggetti in campo e agli strumenti a disposizione per completare la terza corsia nel tratto veneto», commenta la deputata Sara Moretto. «Un intervento non più rinviabile che servirà a decongestionare una delle direttrici più trafficate del Nordest, a beneficio della sicurezza stradale, della competitività delle aziende e dell'ambiente», sottolinea il viceministro Alessandro Morelli.

Maurizio Bait

