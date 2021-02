LA GIORNATA

ROMA La certezza per il momento sembra una sola: Mario Draghi non ha problemi di numeri, anzi. Il sostegno ottenuto fino ad ora dall'economista 73enne, già presidente della Bce e direttore della Banca d'Italia, è ampissimo. Al termine della prima tornata di consultazioni finita ieri infatti, quasi tutti vogliono starci. Anche i leghisti, «senza veti», e pure i grillini, ma con una maggioranza «politica». Più di quanto ci si aspettasse, addirittura troppo da un certo punto di vista.

A sparigliare le carte in tavola ieri, quando Draghi ha ricevuto prima la delegazione della Lega e poi quella M5s guidata dal garante Beppe Grillo, è stato Matteo Salvini. «Come prima forza politica del Paese siamo a disposizione - ha detto il leader del Carroccio, accompagnato al colloquio dai capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari - Non poniamo veti né condizioni su persone o su idee». Giravolta completata. Salvini ha schierato il suo esercito di 131 deputati e 63 senatori, a fianco del governo venturo. Hanno funzionato la strategia europeista del vice-segretario della Lega Giancarlo Giorgetti, primo sostenitore di Draghi già nel 2019, e soprattutto il pressing degli imprenditori-elettori del nord della Penisola.

RIPOSIZIONAMENTO

L'obiettivo tutto sommato appare chiaro: ritagliarsi un ruolo forte nel «governo della rinascita» come l'ha definito lo stesso leader leghista, e quindi sul Piano Marshall della Ue. «È come il 1945» azzarda, slanciandosi verso un esecutivo d'unità nazionale che sembra destinato a ricalibrare il destino del centrodestra, avvicinando il carroccio agli alleati di Forza Italia e allontanandolo però da FdI, unica forza politica che espresso un «no» forte a Draghi. Non solo, il riposizionamento salviniano di ieri sembra aver aperto anche qualche squarcio nel Pd.

L'ipotesi di un'alleanza rosso-verde-blu infatti, non entusiasma granché una parte dei dem, anzi provoca qualche imbarazzo. Al punto che nel pomeriggio «qualche parlamentare preoccupato», come dice una fonte a palazzo Madama, tira in ballo l'opzione di un sostegno esterno all'esecutivo di Draghi. Serve una smentita ufficiale del Nazareno per calmare le acque, bollando come «infondate le notizie su orientamenti assunti su eventuale appoggio esterno al Governo».

Per ora niente crisi nella crisi in pratica, a differenza di quanto sembra accadere nel Movimento 5 stelle. Non sarebbe infatti un caso se Beppe Grillo non si è presentato ieri davanti ai giornalisti al termine delle consultazioni che pure ha guidato come garante politico del M5s con accanto il reggente Vito Crimi e i capigruppo Ettore Licheri (Senato) e Davide Crippa (Camera).

LE MOSSE

Lasciar parlare Crimi al termine dell'incontro da qualcuno è stato letto come un modo per non legittimare definitivamente Draghi. Prima di farlo infatti, c'è da convincere davvero la base (a cui Grillo ha destinato un lungo post sul blog ieri), i parlamentari (potrebbe essere necessaria una votazione su Rousseau, ma qualche manciata di duri e puri con Dibba già preparano le valigie) e big grillini (questi ultimi l'ex comico li ha incontrati ieri, Giuseppe Conte annesso, nella sala Tatarella di Montecitorio, fino a qualche istante prima di recarsi da Draghi). «Al Paese serve un governo il prima possibile per varare le misure necessarie a fare fronte alla situazione - ha dichiarato Crimi - Se nascerà un esecutivo noi ci saremo con lealtà». L'obiettivo, ha proseguito, «è portare al centro i temi», spiegando che la presenza del Movimento nell'esecutivo che sarà chiamato a gestire il recovery sarà una garanzia del fatto che i fondi Ue possano essere utilizzati in maniera corretta. Non solo. Il portavoce pentastellato, riprendendo buona parte del post mattutino di Grillo, ha anche elencato alcuni dei punti programmatici presentati a Draghi come indispensabili. Dal focus sulla sostenibilità ambientale per gli investimenti in arrivo fino all'intoccabilità del reddito di cittadinanza. Posizioni che, stando a quanto riferito da Crimi, sono state ascoltate dal premier incaricato con «l'umiltà di chi accoglie il lavoro fatto da chi c'era prima e su quelle basi costruisce il futuro». Vedremo.

Intanto da domani si ricomincia con il secondo giro di consultazioni. Si inizia con il gruppo Misto della Camera e si finisce martedì con il M5S. Dopo Draghi vedrà le parti sociali e, infine, salirà al Quirinale per confrontarsi con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Francesco Malfetano

