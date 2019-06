Il veto di Toninelli: terminal crociere mai a Marghera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEVENEZIA Di sicuro c'è solo una cosa: il ministro delle Infrastrutture non vuole saperne di trasferire la stazione crociere di Venezia in un'area dismessa di Porto Marghera. L'ipotesi che era stata evidenziata nel verbale dell'ultimo Comitatone (novembre 2017) di una soluzione a breve che togliesse il passaggio delle grandi navi passeggeri dal centro della città e il loro possibile trasferimento in una zona portuale distante ma facilmente raggiungibile, sembra non avere speranze. Questo traspare da un breve post su Facebook sulla...