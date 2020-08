IL VERTICE

VENEZIA Regioni e Governo cercano una soluzione condivisa per sciogliere il nodo del trasporto pubblico locale in tempo di Covid. Veneto, Emilia Romagna e Lombardia potrebbero mollare sul pieno carico, mentre i ministeri coinvolti potrebbero ammettere una deroga per i pendolari. È la mediazione abbozzata nel vertice di ieri, quand'è stato concordato di arrivare a una decisione subito dopo Ferragosto, in modo da dare il tempo alle aziende del settore di attrezzarsi, in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

I SOLDI

Ha assicurato il ministro Paola De Micheli (Trasporti), a margine delle tappe venete fra Padova e Verona: «Ce la metteremo tutta per arrivare preparati a settembre. Il Governo si muoverà per perseguire la massima garanzia di protezione della salute, sia per gli studenti che per i lavoratori che tornano a scuola». Per il 2020 il decreto Agosto mette a disposizione 700 milioni, di cui 400 per le Regioni e 300 per i Comuni. «Ma anche con i soldi sul tavolo, non avremo subito i nuovi mezzi per garantire una capienza limitata al 50%», ha obiettato il governatore Luca Zaia, secondo cui bisogna «evitare di fare i fondamentalisti, puntando di meno sul distanziamento sociale e di più sull'obbligo di mascherina». Non a caso il Veneto ha proposto di allargare il varco normativo ammesso per i passeggeri conviventi. «Così come è consentito ai colleghi di lavorare a stretto contatto purché indossino la protezione ha premesso Zaia chiediamo non solo di permettere loro di sedere vicini pure sull'autobus, ma anche di considerare l'insieme dei pendolari che prendono tutti i giorni lo stesso mezzo alla stessa ora come una comunità dal punto di vista sanitario. Ho trovato disponibilità a valutare questi aspetti e ho mostrato a mia volta un approccio costruttivo. Per ora la nostra ordinanza resta in piedi, ma siamo pronti a modificarla con correttivi di buon senso, validati dal Comitato tecnico scientifico nazionale che ne decreta la sostenibilità sanitaria. Diversamente temo che dovremmo affrontare dei seri problemi di ordine giuridico, se finissimo per lasciare a terra gli studenti, magari nell'età della scuola dell'obbligo: sono in ballo diritti e responsabilità». Resta però da capire come gestire i controlli sui viaggiatori: per lo stesso Zaia, «l'autocertificazione sarebbe un'autocomplicazione».

LA RAPIDITÀ

Anche per questo le parti si sono riaggiornate, promettendosi reciprocamente rapidità. Ha evidenziato il ministro Francesco Boccia (Affari Regionali): «La leale collaborazione con Regioni ed enti locali ha sempre funzionato, ci siamo tenuti per mano nei momenti più critici e trovato soluzioni. Non ha senso oggi andare in ordine sparso, lo ha ricordato anche il presidente Zaia. Chiedo alle Regioni di preparare un documento condiviso». Ha confermato Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni: «Ho chiesto ai ministri di arrivare ad una decisione condivisa all'inizio della prossima settimana. Dobbiamo fare presto e per questo abbiamo dato la nostra massima disponibilità sin dalle prossime ore».

I RAGAZZI

Presente al confronto anche il ministro Roberto Speranza (Salute), dal quale Zaia ha ottenuto rassicurazioni sull'imminente validazione dei tamponi rapidi, così da incrementare la capacità diagnostica del Veneto, arrivata finora a 1.317.402 analisi di laboratorio. Secondo l'ultimo bollettino, i 47 nuovi casi portano il totale dei contagi a 20.715. Le persone in isolamento domiciliare restano stabili (5.342), così come la conta delle vittime (2.083), mentre aumentano leggermente i ricoveri (116 in area non critica e 10 in Terapia Intensiva). «Questi numeri ha osservato il presidente della Regione ci dicono che il sistema di sanità pubblica funziona, ma che il virus c'è ancora, con un abbassamento notevole dell'età media. Visto che siamo nella settimana di Ferragosto, rivolgo un appello ai giovani, attratti dalle grandi aggregazioni che sono un elemento di rischio. Non mi permetto di dire che non devono andare in Croazia, a Malta, in Grecia o in Spagna. Ma se ci vanno, facciano attenzione agli assembramenti e indossino la mascherina. Diversi contagiati ci dicono: Ma lì non la usava nessuno. Ecco, non si facciano ingannare dalle immagini di tranquillità e prestino ancora più attenzione. Se prima su 10 contagiati, 9 erano adulti, adesso la proporzione si è rovesciata: 8 sono ragazzi».

Angela Pederiva

