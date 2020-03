IL VERTICE

VENEZIA «Il Covid 19 non si traSmette certo bevendo una bottiglia di vino o mangiando un pezzo di grana», ha ribadito ieri Giuseppe Pan, assessore veneto all'Agricoltura. Ma la psicosi e le speculazioni dilagano, per questo sul Tavolo verde convocato ieri a Mestre, le associazioni del settore primario hanno portato due richieste principali: «Liberare le merci e i prodotti agricoli dalla paura surreale del Coronavirus rilanciando la sicurezza e la qualità dell'intera filiera agroalimentare del made in Veneto e reperire manodopera stagionale per non fermare le attività sui campi e la raccolta di asparagi, fragole, ortaggi di serra, ciliegie». Istanze di cui la Regione si è impegnata a farsi portavoce anche nel confronto con il Governo.

LA CAMPAGNA

Al vertice hanno preso parte i presidenti regionali di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Agriveneto, Confcooperative e Legacoop, nonché i referenti delle organizzazioni attive nella zona rossa di Vo' e dei Colli Euganei. «È l'intera filiera agroalimentare ad essere entrata in sofferenza ha osservato Pan a causa dei timori ingiustificati sulla sicurezza dei prodotti. Il comparto agricolo del Veneto con un'unica voce difende la sicurezza dei propri prodotti agricoli e chiede di essere tutelato da un danno di immagine che ha già decurtato il valore della produzione lorda per un valore stimato del 30%. Proprio ieri il ministero della Salute, con le direzioni generali della Sanità animale e per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti, è intervenuto con un proprio documento indirizzato a Regioni, Prefetture, associazioni di categoria e ordini professionali, per specificare che il virus non si trasmette con gli alimenti, né dagli animali domestici all'uomo. «Chiediamo quindi al più presto una massiccia campagna promozionale sui mercati nazionali e internazionali ha scandito il leghista per i prodotti made in Italy e made in Veneto. Il crollo delle presenze turistiche ha pesanti ripercussioni sulla filiera alimentare: se si calcola che la spesa alimentare di ogni turista è di circa 32 euro al giorno, i mancati introiti per la filiera veneta valgono potenzialmente 43 milioni di euro al mese».

LA MANODOPERA

L'altro aspetto da affrontare riguarda la carenza di manodopera stagionale: romeni e polacchi non possono più arrivare nel Nord Italia, bloccati dal rischio quarantena. L'assessore Pan, insieme alle associazioni di categoria, chiede così di reintrodurre nel settore agricolo i voucher semplificati: «Penso a studenti, disoccupati, pensionati, lavoratori stagionali di altri comparti. Poter regolarizzare la loro prestazione d'opera in agricoltura può rappresentare una utile integrazione al reddito e una risorsa importante per la continuità delle nostre produzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA