IL VERTICEVENEZIA È durato cento giorni il matrimonio tra Liga Veneta e Forza Italia a Vicenza. Dopo settimane di crisi, la separazione è stata decisa ieri, presenti pure i testimoni di Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia: anche se l'azzurro Adriano Paroli ci spererebbe ancora, e malgrado il centrista Antonio De Poli si offra come mediatore per una riconciliazione, il leghista Gianantonio Da Re non ne vuole più sapere e il fratello ex pidiellino Sergio Berlato si prende la sua rivincita. L'avvocato Fabio Mantovani ha così ritirato la...