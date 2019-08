CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEROMA Un patto per la crescita e lo sviluppo, che dia il via alla fase due del governo, e che abbia al centro lavoro, competitività, taglio del cuneo fiscale, investimenti. Al terzo incontro a Palazzo Chigi con i sindacati prima e le organizzazioni datoriali poi, il premier Giuseppe Conte ieri ha ribadito che le misure che entreranno a far parte della prossima manovra di bilancio saranno discusse (non soltanto comunicate) con le parti sociali e terranno conto dei loro suggerimenti. Tant'è che ora partiranno i tavoli tecnici in vista...