IL VERTICEROMA Matteo Salvini rinuncia alle navi della Marina per difendere i porti dalle Ong. Nel vertice convocato da Giuseppe Conte per provare a mettere fine alla zuffa tra il ministro dell'Interno e la responsabile della Difesa Elisabetta Trenta, non c'è stata traccia della richiesta avanzata lunedì dal leader leghista a conclusione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza. «E dunque non ci sono stati bisticci, è andato tutto liscio. Ci siamo però detti di evitare discussioni pubbliche e di non mostrare divergenze su un...