ROMA Lavorare insieme per battere la pandemia ovunque e accelerare la ripresa delle economie. Alla riunione informale del G7, voluta dalla presidenza inglese di Boris Johnson, partecipano video-collegati Mario Draghi e il presidente Usa Joe Biden. Debuttanti per modo di dire, visto che tutti e due in più di un'occasione hanno incrociato un summit che, dopo gli anni di Trump, riacquista un suo ruolo.

L'impegno ad accelerare la produzione e la distribuzione dei vaccini, che si ritrova nel documento finale, è frutto del rinnovato multilateralismo della nuova amministrazione Usa che ha fatto uno dei suoi primi passi rientrando nell'Organizzazione mondiale della sanità. Vaccini che vanno distribuiti «ovunque», come ha sostenuto il presidente di turno Johnson, perché nessun Paese può pensare di salvarsi da solo lasciando che il virus circoli liberamente nei paesi a basso reddito. Accelerare, quindi, la produzione dei vaccini e anche l'accesso con un richiamo, contenuto nella dichiarazione finale, alle multinazionali affinché adottino «prassi trasparenti e responsabili». Come dire, sottolineano da Bruxelles, che le multinazionali «devono rispettare gli obblighi contrattuali in modo corretto». Ragionamenti condivisi anche da Mario Draghi che nel corso della riunione ha espresso grande sostegno all'ACT-Accelerator esta (meccanismo all'interno delle Nazioni Unite per l'accelerazione della campagna vaccinale), che da ieri potrà contare su sette miliardi e mezzo di dollari per spingere la campagna di immunizzazione globale. Non solo, in qualità di Presidenza del G20, l'Italia sta anche valutando la proposta avanzata dal segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres per istituire una «task force di emergenza G20» per mettere a punto un piano vaccinale globale. La salute è per Draghi un bene globale e il presidente del Consiglio ha ricordato l'impegno internazionale italiano, con il prossimo Global Health Summit di Roma: un momento decisivo per la definizione di una strategia comune mondiale contro la pandemia. L'accelerazione della campagna vaccinale in Italia è al primo punto dell'agenda di Draghi che lunedì avrà proprio su questo tema un incontro da remoto con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Draghi - nel corso dell'incontro presieduto dall'inglese Johnson e con il francese Macron, la tedesca Merkel, il giapponese Yoshihide Suga, il canadese Trudeau, l'americano Biden - ha anche sottolineato l'esigenza di riservare attenzione ai cambiamenti climatici e alle biodiversità, la cui tutela è essenziale per prevenire future pandemie.

Il sostegno ai paesi più vulnerabili stringe i leader dei paesi del G7 che a giugno si ritroveranno, in presenza, in Cornovaglia per approfondire alcuni temi non strettamente legati alla pandemia. Ieri pomeriggio si è infatti parlato anche di Iran e di come riprendere il percorso dell'accordo sul nucleare interrotto da Trump, di Myanmar, con la condanna del golpe, e avviato anche un primo confronto su Russia e Cina. Gli Stati Uniti intendono infatti tornare a lavorare con i partner europei su tutti i grandi dossier internazionali a partire proprio dai rapporti che l'occidente deve avere con Mosca e Pechino.

L'isolazionismo trumpiano ha infatti permesso ad alcuni paesi, tra i quali l'Italia ma anche la Germania, di aprire al gigante asiatico che ora Biden indica come pericolo per una possibile nuova «guerra fredda». Niente sconti però anche alla Russia di Putin definita «minaccia per le nostre democrazie» perché «ha tentato di sabotare le elezioni in America e Europa». Il ritorno degli Usa nell'Oms, agli accordi sul clima di Parigi, la ripresa dell'intesa con l'Iran e la rinnovata spinta multilaterale, pongono ora i principali paesi Ue in un complicato dilemma. L'Italia ha firmato un accordo con la Cina nel primo governo Conte dal quale ha poi preso un po' di distanza, ma poi di recente Bruxelles ha firmato un accordo con Pechino. Sul tappeto anche il nodo di nuove sanzioni alla Russia sulle quali Berlino si mostra molto cauta.

La sovranità europea, che nell'era Trump aveva trovato per reazione un forte impulso, deve ora fare i conti con il nuovo inquilino della Casa Bianca che reclama una nuova alleanza delle democrazie che sarà forse più complicata da realizzare del consenso raggiunto ieri facilmente sulla lotta alla pandemia.

Marco Conti

