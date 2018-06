CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEROMA Alla fine si sono ritrovati in 10 al vertice di Lussemburgo tra ministri della Giustizia e degli Affari interni: tutti d'accordo a dire no alla posizione di mediazione presentata dalla Bulgaria sul Trattato di Dublino. L'Italia a fianco di paesi che, finora, avevano osteggiato i ricollocamenti e che quindi rappresentavano dei nemici. Una strana commistione che ha messo vicini, anche se per ragioni opposte, la Spagna, la Germania, la Lituania, l'Austria, la Lettonia, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca. Con...