CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICENEW YORK Donald Trump è arrivato alla base militare Andrews questa mattina presto, e da lì è stato accompagnato in elicottero alla Casa Bianca. Al termine di un viaggio di sole 80 ore, riporta a casa un accordo di portata storica con la Corea del Nord che nessuno dei suoi avversari politici è in grado di sminuire. Trump aveva avvertito che l'incontro con Kim Jong-un non avrebbe risolto tutti i problemi in campo, ma che sarebbe stato l'avvio di un processo di pacificazione che porterà tra l'altro alla denuclearizzazione della...