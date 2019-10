IL VERTICE DI ATENE ROMA «Tutti i problemi di carattere militare, di politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICE DI ATENEROMA «Tutti i problemi di carattere militare, di politica estera, economico, finanziario, ambientale, sono tutti risolvibili con l'attività di grandi soggetti e se l'Europa non diventa, sotto tutti i profili, un grande soggetto difficilmente avrà influenza». Ad Atene si ritrovano tredici capi di Stato europei e Sergio Mattarella lancia l'allarme per il futuro incerto dell'Unione e per un'Europa che sembra aver smarrito il principio di solidarietà «per affrontare unita l'emergenza immigrazione» come le sfide economiche...