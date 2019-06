CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEBRUXELLES Per la seconda volta nel giro di venti giorni, la Commissione europea si occupa del caso Italia: questa mattina farà il punto della situazione dopo il primo parere positivo dei ministeri delle finanze ad avviare la procedura sul debito nel caso in cui non ci fossero delle novità da parte italiana e dopo la famosa lettera del premier Conte. In realtà la lettera, più di taglio politico generale che non puntuale nella risposta ai rilievi Ue sull'aumento del debito dal 2018 e sulle prospettive di maggiore indebitamento...