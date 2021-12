Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Il vero obiettivo adesso è arrivare ad aggiornare l'attuale vaccino anti-Covid. Sostanzialmente come succede per l'influenza stagionale. Anzi, questo virus sta dimostrando di mutare in modo ancora più veloce. Solo con gli aggiornamenti del vaccino sarà possibile proteggersi al meglio da tutte le eventuali nuove varianti». A parlare è Roberto Rigoli, il padre dei tamponi rapidi per il coronavirus. L'attuale direttore sociosanitario...