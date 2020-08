IL VERDETTO

VENEZIA In Veneto si chiude il caso dei bonus dell'Inps: i tre leghisti che hanno chiesto il contributo statale da 600 euro - il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli - non saranno ricandidati alle elezioni del prossimo settembre. L'ha comunicato ieri il governatore Luca Zaia, interpellato dai giornalisti al termine della conferenza stampa all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera. Zaia ha riferito di averli sentiti personalmente tutti tra mercoledì sera e ieri mattina e di essere arrivato alla stessa, identica conclusione, anche se le posizioni dei tre sono differenti. Forcolin infatti il bonus l'ha chiesto ma poi non ha perfezionato la pratica, mentre Barbisan e Montagnoli hanno avuto i soldi anche se hanno detto di averli dati in beneficenza. «Sono persone affrante. Non avranno la ricandidatura. La sospensione dalla Lega? Questo non lo, sono provvedimenti che riguardano il partito», ha detto Zaia. Ad anticipare il verdetto era stato, qualche istante prima, il segretario federale Matteo Salvini in una conferenza stampa a Forte dei Marmi: «Abbiamo già deciso, Zaia l'ho sentito, non saranno ricandidati»

LE DIMISSIONI

A spiazzare tutti è stato però Forcolin che si è dimesso da tutte e tre le cariche: vicepresidente, assessore, consigliere. In soldoni, ha rinunciato a quasi due mensilità, in tutto circa 16mila euro. Il trevigiano Riccardo Barbisan ha mandato invece una lettera a Zaia in cui ha comunicato di rinunciare alla ricandidatura. Montagnoli ha preso atto della decisione di Zaia di non essere rimesso in lista. Sia Barbisan che Montagnoli, al contrario di Forcolin, resteranno dunque in consiglio regionale fino al termine della legislatura, il primo come vicecapogruppo della Lega (sempre che non venga sospeso dal partito), il secondo presidente della commissione Affari istituzionali.

A meno che la legge non glielo imponga, Zaia ha detto che non intende sostituire Forcolin nominando un nuovo vicepresidente della giunta: «Non farò nessuna nomina. Le deleghe? Non so, le terrò io».

PARTITA CHIUSA

Ai cronisti che gli facevano notare che lui per primo aveva notato le differenti posizioni tra Forcolin, che i soldi manco li ha avuti, e gli altri due esponenti della Lega, il governatore ha annuito, ma ha confermato la decisione: «I cittadini hanno guardato con attenzione questa vicenda. Il presupposto è aver presentato la domanda. È pur vero che il vicepresidente non ha incassato un centesimo né perfezionato la pratica, ma tutti e tre hanno presentato la richiesta. Per me la partita è chiusa». Il governatore ha ricostruito tutta la vicenda: «Sono stato io per primo, in tutta Italia, a porre la questione. Qualcuno ha poi insinuato che stavo facendo retromarcia? Ho fatto quello che avrebbe fatto una persona perbene: prendermi il tempo necessario per parlare con tutti e tre gli interessanti. C'è una giustizia divina e ce n'è una umana. A me spetta solo di dire che oggi che i nostri due consiglieri e il vicepresidente con i quali abbiamo lavorato bene in questi cinque anni non avranno la ricandidatura». Il governatore del Veneto ha rinnovato l'invito al presidente dell'Inps Tridico «a dare le liste di tutti non perché ci sia una caccia all'untore ma perché penso che ci siano delle categorie di persone che hanno diritto a chiedere il bonus, chi ad esempio è in difficoltà o non ha soldi, ma che è pur vero che di consiglieri regionali ce ne sono un migliaio a livello nazionale e hanno l'obbligo, sia quelli di maggioranza che di opposizione, di chiarire la loro posizione».

GLI AVVERSARI

La decisione di Zaia ha spiazzato anche i suoi avversari, intervenuti in mattinata con note che invocavano la non ricandidatura. Daniela Sbrollini, candidata presidente di Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto: «Ora per salvare il suo braccio destro Forcolin, Zaia sta cercando di giustificarlo perché avrebbe a suo dire chiesto il contributo non per sé ma per i clienti, senza percepirlo di fatto». Graziano Azzalin (Pd): «Chi ha fatto domanda deve dimettersi e non ricandidarsi». Anna Lisa Nalin (+Europa Veneto): «Chiediamo ai veneti di punire Zaia e la lista che candiderà gli amministratori pubblici approfittatori». Manuel Brusco (Ms5): «Se il parametro per venire esclusi dalle liste fosse l'ipocrisia, Zaia si troverebbe senza candidati». Ma la decisione in casa leghista era già stata presa.

Alda Vanzan

