IL VERDETTO

VENEZIA Come previsto, il Veneto resta in fascia arancione, almeno per un'altra settimana. Ma in un Nordest che pure registra un «valore elevato di incidenza», secondo quanto sottolinea l'Istituto superiore di sanità insieme al ministero della Salute (anche a proposito del Friuli Venezia Giulia e dell'Alto Adige), la Regione che fa più tamponi d'Italia comincia a vedere «una decrescita» delle curve mentre in quasi tutte le altre c'è «una crescita», per citare le parole del presidente Silvio Brusaferro. Va così al tempo di un virus che fa e disfa speranze e timori nello spazio di un niente, motivo per cui il governatore Luca Zaia continua a predicare prudenza: «Non possiamo affatto permetterci di stare tranquilli e non facciamo certo i salti di gioia perché altri vanno in difficoltà rispetto a noi»,

I PARAMETRI

Il verdetto pronunciato ieri dalla cabina di regìa, ad ogni modo, mostra significative differenze rispetto a quello di una settimana prima. Non solo l'indice di contagio Rt è sceso da 0,97 a 0,96, calo oggettivamente molto lieve ma evidentemente assai apprezzabile: anche diversi altri parametri evidenziano sensibili riduzioni nel periodo compreso fra 4 e 10 gennaio rispetto a quello fra 28 dicembre e 3 gennaio. Per esempio, la stessa incidenza per centomila abitanti nell'arco di 14 giorni è diminuita da 927,36 a 856,20. Non a caso i nuovi casi segnalati nella settimana sono passati da 22.296 a 17.943. È risultato in flessione, da 15,6% a 13,6%, pure il tasso di positivi sui tamponi, finora calcolati esclusivamente sui molecolari, anche se nel bollettino nazionale di ieri è finalmente apparsa la colonna relativa ai test rapidi. La valutazione di impatto sui servizi sanitari è rimasta «alta», benché i tassi di occupazione dei posti-letto siano calati dal 37% al 36% in Terapia intensiva e dal 45% al 43% in area non critica (e negli ultimi giorni si siano ulteriormente ridotti). In compenso la classificazione complessiva di rischio si è ridimensionata a «moderata». La capacità di monitoraggio dei casi è restata «stabilmente sopra-soglia», cioè oltre il 60%, salendo dall'84,6% all'86,3%.

L'AGO DELLA BILANCIA

Primi effetti delle restrizioni natalizie? «È probabile», dice Zaia. «L'incremento dell'incidenza è stato contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo», confermano l'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute nel rapporto settimanale. «Ma non possiamo adagiarci su queste indicazioni riprende il presidente della Regione perché abbiamo osservato cos'è successo ai territori che hanno avuto restrizioni maggiori delle nostre. La direzione dei dati in calo è confermata ormai da 15 giorni, ma è come chi vede abbassarsi l'ago della bilancia durante la dieta: se ricomincia a mangiare senza limiti, il peso torna a salire».

Comunque sia, i numeri dicono questo, per esempio che i ricoveri continuano a scendere: ieri pomeriggio risultavano 2.733 in Malattie infettive e Pneumologia e 355 in Terapia intensiva, dove in mattinata erano disponibili 100 dei 700 posti-letto già attivati, «con una prospettiva di calo anche nelle prossime due settimane, perché l'andamento dell'area non critica governa quell'altro».

LA SCUOLA

Con la conferma della fascia arancione, restano dunque le restrizioni note: chiusura di bar e ristoranti, serrata dei centri commerciali nel fine settimana, divieto di mobilità intercomunale salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Nessuna limitazione invece per la scuola, al di là della sospensione della didattica in presenza alle superiori, disposta dall'ordinanza regionale fino al 31 gennaio.

Ieri a Marghera una rappresentanza studentesca ha manifestato contro la chiusura, chiedendo «vaccini per gli insegnanti e screening per i ragazzi». Risposta di Zaia: «Le scuole superiori riapriranno alle lezioni in presenza il primo febbraio se non ci saranno rischi: valuteremo l'andamento epidemiologico. Ho sempre detto che ritengo una sconfitta dover chiudere. Ma qui siamo davanti ad un tema di sanità pubblica, che abbiamo affrontato con il parere degli esperti». Fra questi, anche il virologo Giorgio Palù: «Ci sono cinque lavori, tra cui uno mio, da cui emerge che l'apertura della scuola dal 14 settembre ha portato il 1° ottobre un aumento esponenziale dei casi. Bisognerà fare studi più approfonditi sulle coorti di età, ma un approccio cautelativo e di prudenza impone la chiusura», Il consigliere regionale Arturo Lorenzoni (Misto) plaude comunque all'annuncio della possibile riapertura fra due settimane: «Finalmente. Chiediamo che stavolta il cronoprogramma venga davvero rispettato».

Ultima notizia per le case di riposo: da Grafica Veneta arriverà un milione di mascherine chirurgiche, Questa volta niente leoni e loghi, ma uno slogan: Io sono vaccinato.

Angela Pederiva

