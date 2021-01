IL VERDETTO

NAPOLI Dopo l'archiviazione incassata a Milano, dov'era accusato di ricettazione di volumi antichi, esce indenne anche dall'indagine napoletana madre l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, al quale la Procura partenopea contestava il reato di concorso in peculato in relazione all'appropriazione di 13 volumi trafugati dalla Biblioteca dei Girolamini di Napoli. Libri, è poi emerso, asportati dall'ormai ex direttore Massimo Marino De Caro, suo vecchio amico e appassionato bibliofilo, che invece per quel reato è stato condannato a 7 anni, lo stesso verdetto richiesto per l'ex senatore: «Questa sentenza mi restaura in buona parte l'anima bibliofila, ma non può purtroppo restituirmi quella integrità fisica e serenità psicologica che mi sono mancate in tanti anni di accuse giudiziarie e mediatiche». Fu De Caro - condannato anche in altri procedimenti per l'appropriazione di volumi antichi - a tirare in ballo Dell'Utri: gli inquirenti gli mandarono la polizia giudiziaria a casa e lui, oltre a restituire i sei libri richiesti, ne aggiunse altri sette, pure questi ricevuti da De Caro, classificati nei suoi registri come un dono dell'allora direttore della Biblioteca dei Girolamini.

