Il verdetto di Bruxelles

IL CASOBRUXELLES Per evitare l'apertura effettiva di una procedura europea a causa della mancata riduzione del debito pubblico nel 2018 e del previsto aumento negli anni successivi, il governo dovrà correre ai ripari. Ora che, come previsto, la Commissione europea ha indicato (con il consenso dei suoi membri) che una procedura «è giustificata» e che gli argomenti a difesa forniti dal ministro Tria sono insufficienti, la parola passa immediatamente al governo, che dovrà decidere come rispondere a Bruxelles. Ma la parola passa anche agli...