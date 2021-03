Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERDETTOdal nostro inviatoVICENZA Crac Popolare Vicenza, l'ex presidente Gianni Zonin condannato a 6 anni e sei mesi di reclusione: l'accusa aveva chiesto 10 anni. Sei anni e tre mesi all'ex vice direttore generale Emanuele Giustini (presente ieri in aula, per lui chiesti 8 anni e sei mesi). Sei anni ad altri due manager di vertice fino al 2015: Andrea Piazzetta e Paolo Marin. Condannata anche la banca in liquidazione. Assolti perché il...