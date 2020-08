MALTEMPO

VENEZIA Frane, strade interrotte nel Bellunese, un 38enne disperso nel Varesotto dopo essere stato travolto da un torrente in piena, persone bloccate in una chiesa allagata sulle sponde del lago d'Orta, i pazienti di una casa di riposo di Milano trasferiti nella notte perché pioveva dentro, i passeggeri di un treno sulla linea del Brennero evacuati, centinaia di tetti scoperchiati in tutto il Veneto, soprattutto nel Vicentino: sono solo alcuni esempi dei danni causati dalle continue ondate di maltempo che ieri hanno colpito tutte le regioni del Nord e che non accennano a fermarsi.

L'allerta infatti rimane alta per pioggia, grandine e smottamenti nel giorno del controesodo. Ieri traffico intenso sulla A14 fra Forlì e Bologna, sull'Autosole all'altezza di Firenze e in diversi punti in Emilia, sull'Autobrennero, alla barriera di Roma dell'A27, sulla A10 fra Ventimiglia e Genova e anche in Puglia. Sullo Stelvio è caduta la neve (per la gioia degli sciatori estivi), ma la statale è stata chiusa per il forte vento e la pioggia all'altezza di Bormio.

In Veneto grandinate e forte vento, soprattutto nel Bellunese e nel Vicentino. Una tromba d'aria ha colpito Ponte nelle Alpi, zona Polpet e Nuova Erto, con gravi danni ad alcune abitazioni, che sono state scoperchiate. Tra le tante frane a preoccupare quella solita di Cancia, con una colata che si è mossa dall'Antelao, mentre a Cortina il fango ha invaso l'Alemagna all'altezza di Acquabona, ma la circolazione è stata bloccata solo per qualche decina di minuti. Più grave la frana sulla Feltrina che in serata ha bloccato il traffico tra Montebelluna e Feltre.

LA CONTA

I vigili del fuoco, tra Vicenza, Verona e Belluno sono stati chiamati in poche ore per 520 interventi. Altre operazioni nel Padovano e nel Trevigiano. Nel Veronese - colpito domenica scorsa dal tifone - si è verificato un nubifragio nella notte che ha creato allagamenti e sradicato piante, mentre nel pomeriggio è stata la volta di una tromba d'aria e di una fortissima grandinata, con chicchi che, nella provincia confinante di Mantova, avevano la grandezza di uova. Danni ingenti ma ancora da quantificare a diversi edifici e soprattutto alle coltivazioni. Nel Vicentino, a soffrire è stata soprattutto la zona tra Arzignano, Trissino e Castelgomberto investita da una tromba d'aria. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che oggi si recherà qui «per fare una prima sommaria conta dei danni» assieme ai sindaci. Anche in Trentino si stimano danni a 300 ettari di vigne e frutteti. In Friuli, due frane sono scese tra Pontebba e Studena Alta e ad Ovaro, in Carnia. A Venzone il Tagliamento ha superato il livello di guardia ed è sotto monitoraggio.

A NORDOVEST

Una perturbazione che ha sconvolto tutto il Nord. Ad Alessandria il vento ha toccato i 67 km all'ora e a più riprese si sono verificate esondazioni di torrenti e frane, con precipitazioni fino a 224 millimetri di pioggia in poche ore. Ad Asti le forti piogge hanno fatto cedere i portoni del polo di trattamento rifiuti Gaia, dove l'acqua è arrivata agli impianti elettrici causando il blocco delle linee di lavorazione. A Casale Monferrato un albero è crollato sul tetto di un circolo Arci fortunatamente non provocando feriti, mentre a Genova Voltri un diciassettenne è rimasto ferito dall'ondina che si è staccata dal tetto di un supermercato a causa della tromba d'aria che ha investito la città.

Grandine, pioggia e smottamenti si sono verificati anche in Valtellina, mentre a Milano sono crollati alberi e le infiltrazioni di acqua hanno causato il blocco delle scale mobili in alcune stazioni della metropolitana. Il Comune di Milano ha attivato il monitoraggio del livello dei fiumi Seveso e Lambro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA