IL VERDETTO

VENEZIA Da lunedì il Veneto tornerà in giallo e, a sorpresa, anche il Friuli Venezia Giulia. È questo il verdetto pronunciato ieri pomeriggio dalla cabina di regìa e ratificato in serata dal ministro Roberto Speranza. «Ora tutto dipende dai cittadini», ha commentato Luca Zaia, a proposito delle riaperture che non scatteranno già da domani, quindicesimo e ultimo giorno di vigenza delle restrizioni. «Ha avuto la meglio la pressione delle Regioni per rendere coerente con le ordinanze la durata dei divieti», ha spiegato Massimiliano Fedriga, al termine di una giornata in cui tutto lasciava propendere per l'arancione. Del resto i colori impazzano pure sulla tavolozza europea.

IL MONITORAGGIO

Sono stati il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità a elaborare gli esiti del monitoraggio, relativo alla settimana dal 18 al 24 gennaio. Per il Veneto, l'algoritmo ha dichiarato «bassa» sia la probabilità di diffusione del virus (indice di contagio Rt pari a 0,61), sia la valutazione dell'impatto sui servizi sanitari (tassi di occupazione del 26% in Terapia intensiva e del 29% in area non critica). Siccome non c'è allerta sul piano della resilienza territoriale, è risultata «bassa» anche la classificazione del rischio. Più complessa è invece la spiegazione per il Friuli Venezia Giulia, dove la probabilità «bassa» (Rt a 0,68) si incrociava con un impatto «alto» (letti occupati al 37% in Terapia intensiva e al 52% in area non critica), per cui la classificazione del rischio risultava «moderata», anche per via di una curiosa allerta: era stato ritenuto «non valutabile» l'indicatore relativo al tasso di positività, in quanto la Regione aveva già iniziato a includere i test antigenici nel calcolo. Ma a quanto pare l'insistenza dei governatori, a cominciare da Giovanni Toti della Liguria, sarebbe riuscita a contenere la validità dell'arancione in due settimane, senza la terza di assestamento, anche in forza dell'indicazione fornita dal Comitato tecnico scientifico: un rischio «moderato», con uno scenario di trasmissione fissato a 1 e più di 50 casi ogni 100.000 residenti, dà giallo.

LE MAPPE

Del resto continuano a far discutere anche le colorazioni ipotizzate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) per conto della Commissione Ue. Considerando l'incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti, il Friuli Venezia Giulia sarebbe rosso scuro e il Veneto rosso. Valutando invece il tasso di positività, le due regioni diventerebbero rispettivamente gialla e verde: ieri, non a caso, il Friuli Venezia Giulia aveva 5,76%, mentre il Veneto 2,41%. Il doppio bollettino veneto ha contabilizzato nella giornata 760 positivi (311.166 dall'inizio), 261 degenti intubati e 2.006 in altri reparti, 71 decessi (in tutto 8.909). «Sul fronte della mortalità siamo l'ottava regione in Italia», ha rimarcato il governatore.

LA CAUTELA

Ad ogni modo, il suo appello è alla cautela: «Le zone non sono un gioco a premi dove si vince o si perde. Dobbiamo prendere atto che siamo ancora nel pieno della pandemia, ed è fuori luogo pensare che sia finita. Non è catastrofismo, ma la presa d'atto di quello che accade, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il ritorno in area gialla va vissuto da ognuno di noi con responsabilità, evitando gli assembramenti, indossando in modo maniacale la mascherina e igienizzando con grande frequenza le mani, perché in un battibaleno lo scenario potrebbe cambiare in arancio o in rosso, e quindi portare a nuove chiusure».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

