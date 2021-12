IL REPORT

VENEZIA Il Veneto si salva e resta in fascia bianca pur avendo il più alto numero di contagi di tutta Italia: 3.993 i nuovi positivi per un totale di quasi 46mila persone in isolamento. A salvare la regione dal declassamento di colore, e quindi da ulteriori restrizioni come l'obbligo della mascherina all'aperto, sono i ricoveri in area medica, ancora sotto la soglia massima consentita: 12,1% contro il limite del 15%. Ma, con il trend di contagi degli ultimi giorni, manca poco a finire in giallo come il Friuli Venezia Giulia, come Bolzano e, da ieri, come la Calabria.

I DATI

«Siamo in una situazione di pressione che va tenuta sotto controllo, ma che riusciamo a gestire», ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. I dati ufficiali, analizzati ieri dalla Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, sono i seguenti: l'incidenza settimanale tra il 3 e il 9 dicembre è stata di 365,5 casi ogni 100mila abitanti contro il limite di 50; il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da pazienti Covid è del 12,1%, quindi più basso del limite del 15%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da pazienti Covid è del 12,4%, quindi superiore alla soglia del 10%. Messe peggio sono Bolzano, Trento, Friuli Venezia Giulia e, adesso, anche Calabria. «Se la prossima settimana dovessimo superare il parametro del 15% dei posti occupati in area medica - ha aggiunto Zaia - vorrà dire che nella settimana di Natale saremo in giallo».

IL CONFRONTO

Esattamente un anno fa il Veneto era già in zona gialla - anzi, gialla plus - e temeva di finire in arancione. All'epoca i parametri per la classificazione a colori erano diversi, contava molto l'indice di trasmissione Rt più che i tassi di occupazione dei posti letto in ospedale. I dati dei contagi, però, erano simili a quelli di adesso, anche se c'erano molti più morti. Il 10 dicembre 2020 il Veneto contava 3.904 positivi e 151 vittime. Il 10 dicembre 2021 i positivi sono stati 3.993 (anche se la Regione ha precisato che nel conto sono stati inseriti nuovi positivi che si riferiscono a giorni precedenti, tra il 27 novembre e il 3 dicembre, caricati in ritardo a causa dell'attacco hacker subito dall'Ulss 6 Euganea), i morti 15. Esattamente un anno fa il Veneto contava in tutto 4.634 vittime. Siamo arrivati a 12.027.

Sul fronte ospedaliero, a ieri erano 852 i pazienti ricoverati nelle aree mediche (+55) e 132 (-2) quelli in rianimazione. Un anno fa erano rispettivamente 2.855 e 358 (più del picco di 356 raggiunto la precedente primavera).

«Su 131 ricoverati in terapia intensiva, il 78% è composto da pazienti non vaccinati e il 22% da vaccinati - ha puntualizzato il governatore -. Se l'intera popolazione fosse vaccinata avremmo solo 22 ricoverati in rianimazione, il che, in una ipotetica distribuzione provinciale, significherebbe circa 3 per ogni provincia. La terapia intensiva è il settore che manda più in crisi il sistema ospedaliero. Comunque dobbiamo prendere atto che il vaccino sta funzionando, visto che abbiamo una grossa pressione dai non vaccinati».

LA PROFILASSI

Mentre Zaia rinnova l'appello all'immunizzazione («L'invito a tutti è di vaccinarsi»), ieri nei centri vaccinali della regione sono state fatte 47.141 somministrazioni di cui 2.980 prime dosi, 1.872 richiami, 42.236 booster. Ma la campagna di profilassi del Veneto è in linea con il resto d'Italia? Dipende dalle fasce di età. Il report settimanale del commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo mostra che gli over 80 del Veneto hanno superato la media nazionale: prime dosi 94,91% contro il 93,17%, ciclo completo 97,6% contro il 93,77%. Bene anche i settantenni e i sessantenni, mentre i cinquantenni sono leggermente sotto media (85,25% di ciclo completo contro l'85,59% nazionale) e lo stesso vale per i quarantenni (79,92% contro l'81,49%) e i trentenni (80,05% contro l'81,24%).

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA