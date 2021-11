Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOVENEZIA Meno tamponi e più contagi. È un dato preoccupante quello che emerge dal bollettino sull'andamento della pandemia in Veneto diffuso ieri mattina dalla Regione. Per due motivi: c'è stata una nuova impennata di casi positivi, ben 1.435 nelle ultime 24 ore. Il giorno prima erano stati 1278. Ma il giorno prima i tamponi avevano raggiunto la cifra record di 123.822. Ieri, invece, sono stati solo 85.207, per la precisione...