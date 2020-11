LA GIORNATA

VENEZIA Per ora il Nordest rimane dov'è. Ieri sera il ministro Roberto Speranza ha annunciato la firma di una nuova ordinanza con cui rinnova le misure restrittive vigenti in Friuli Venezia Giulia, che dunque resta in fascia arancione fino al 3 dicembre, mentre è confermata la permanenza del Veneto in area gialla, benché plus in forza delle ordinanze regionali. I due governatori sono fiduciosi: «Siamo arrivati sul pianoro della curva dei contagi», sottolinea Luca Zaia; «Dobbiamo impedire che torni a salire», concorda Massimiliano Fedriga.

IL MONITORAGGIO

Secondo il monitoraggio settimanale condotto dalle Regioni, dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, l'Rt (e cioè l'indice di trasmissione del virus) negli ultimi 14 giorni è sceso a 1,23 in Veneto e a 1,17 in Friuli Venezia Giulia. L'incidenza cumulativa è di 2.637,34 casi ogni 100.000 abitanti veneti (e di 1.804,42 per i friulgiuliani). «Non abbiamo certezze matematiche premette Zaia ma presumiamo di essere arrivati nella parte alta della campana, perché oggettivamente da alcuni giorni questo tasso si mantiene costante, il che sembra indicare che abbiamo raggiunto l'apice delle infezioni. Di fronte a questa piatta, immaginiamo che prima o poi i contagi possano iniziare a scendere. Solo dopo toccherà alla curva dei ricoveri e, per ultima, a quella dei decessi. Comunque registriamo già una diminuzione di pazienti in Pronto soccorso, da una parte per il senso di responsabilità dei cittadini che hanno accolto i nostri appelli, dall'altra per la collaborazione dei medici di base che sopperiscono a molti accessi impropri».

L'OTTIMISMO

Per questo già in mattinata a Marghera circolava ottimismo, così come Fedriga aveva ricevuto un'anticipazione da Roberto Speranza: «Ho sentito per le vie brevi il ministro, che mi ha confermato, anche alla luce delle rilevazioni nazionali, il miglioramento dei dati in Friuli Venezia Giulia. Questo comporta che ogni ipotesi di passaggio in zona rossa sia esclusa. Inoltre, se le statistiche continueranno a migliorare, con il nuovo dpcm la regione tornerà in zona gialla: una condizione che, numeri alla mano, sarebbe già realtà, ma che, ai sensi dell'ultimo decreto, necessita di 14 giorni per diventare esecutiva». Ma l'attenzione non dovrà calare, ha ammonito il governatore: «Al di là di questa buona notizia, dobbiamo continuare a mettere in campo tutto l'impegno possibile a tutela della salute e delle attività economiche. Per questo, gli sforzi che faremo tutti insieme nei prossimi giorni saranno fondamentali per tornare in area gialla e, più nel lungo periodo, per tutelarci vicendevolmente».

I DATI

Sullo sfondo della rilevazione relativa alla settimana compresa fra il 16 e il 22 novembre, si inseriscono i dati di ieri. Il bollettino del Veneto segnala 3.394 nuovi contagi, che portano il totale a 139.026, su un ammontare di 2.750.906 tamponi molecolari e 907.727 test rapidi dall'inizio dell'emergenza. I ricoveri scendono a 2.565 in area non critica, mentre salgono a 323 in Terapia intensiva, a dimostrazione del fatto che la pressione ospedaliera complessiva si mantiene ancora su livelli elevati. Altri 90 decessi aggiornano la tragica contabilità a 3.619. Sono invece 864 le nuove infezioni individuate in Friuli Venezia Giulia, cioè in tutto 27.963. Rimangono stabili a quota 55 i pazienti intubati, invece calano a 594 i degenti negli altri reparti. Con ulteriori 35 vittime, la conta totale arriva a 776.

