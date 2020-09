«Il patto con il Pd? Un suicidio politico. Dobbiamo ritrovare la nostra natura di forza alternativa tanto alla destra quanto alla sinistra. Una forza che pensa al suo programma e a provvedimenti utili ai cittadini, senza essere subalterni a nessuno». Alvise Maniero, deputato del Movimento 5 Stelle, già sindaco di Mira, comune sulla riviera del Brenta in provincia di Venezia, è uno dei leader dei dissidenti grillini dentro la maggioranza. Un ruolo che lo ha portato insieme ad altri 28 colleghi alla Camera dei deputati a non votare la fiducia al decreto Semplificazioni con cui il governo ha prorogato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid, respingendo l'emendamento sui Servizi segreti firmato da una cinquantina di onorevoli, Maniero compreso.

Come mai non si è presentato a Montecitorio? Assenza giustificata o ingiustificata?

«Semplicemente perché mi sono dissociato dalla linea adottata. Non è stato discusso l'emendamento ed è stata pure messa la fiducia. Sa d'imposizione, non ci siamo proprio».

Che cosa contesta nel merito?

«Proponendo l'emendamento al decreto abbiamo chiesto che fosse tolta da esso la rivisitazione della disciplina sui servizi segreti. È una materia delicatissima, che va lasciata alle prerogative del Parlamento, col necessario dibattito e approfondimento, secondo il principio democratico del bilanciamento dei poteri. Qui si trattava della proroga dell'emergenza e non va bene. Decidere sui vertici e il funzionamento dei servizi, in questo modo, è stato un blitz del governo non opportuno. Peraltro il decreto scadeva tra un mese, c'era tutto il tempo per discutere e confrontarsi».

Prevede problemi in maggioranza?

«Non credo. Alla Camera sono passati sia la fiducia che il provvedimento».

Resta che qualcosa si è rotto. Cosa ne pensa dell'alleanza romana col Pd?

«Vedo che un giorno sì e uno anche il ministro ai Rapporti col Parlamento, il bellunese D'Incà, parla a destra e manca di stare col Pd. Per me è un suicidio politico. Io dico che non possiamo perdere il nostro valore per supportare le fragilità politiche del Pd. Non è un compagno di viaggio ineludibile. Chi spinge per stare assolutamente con i dem, voti l'originale, no?».

Ritiene che ci sia qualche problema sulla linea politica del Movimento?

«Sappiamo che Di Maio non è più capo politico. Ora c'è Crimi come reggente, una carica ordinaria e pro-tempore, che non può durare all'infinito. Dopo le amministrative bisognerà superare la transizione e decidere sulla leadership».

Per farlo basta la piattaforma Rosseau?

«Il voto on-line è uno strumento di partecipazione importante, ma non può essere sufficiente. È necessario anche un momento assembleare di confronto. Le due cose non sono antitetiche, una rafforza l'altra».

Crede che il Movimento sia cambiato rispetto alle origini?

«Noi non dobbiamo tornare alle origini. Piuttosto dobbiamo fare tesoro di quanto abbiamo imparato con l'esperienza di questi anni. Soprattutto dobbiamo fare tesoro degli errori, che ci sono stati, se è vero, com'è vero, che abbiamo perso consenso, in certe zone del Paese anche in maniera consistente».

Le sue parole suonano molto critiche.

«Noi dobbiamo rimarcare la nostra identità, dobbiamo tornare a essere alternativi tanto alla destra quanto alla sinistra. Non siamo una banca organi della Lega, ma non siamo neanche una corrente del Pd. Occorre comprendere che la nostra natura è votare i provvedimenti giusti e utili per i cittadini, al di là delle appartenenze e dei colori politici. Così, in passato, abbiamo avuto successo e un seguito importante nelle urne».

Ma quello che è successo col decreto, prefigura una possibile scissione in seno al Movimento di cui potrebbe far parte anche lei?

«Io non ho intenzione di uscire dai 5 Stelle. Sono stato votato per stare lì e, come ho sempre fatto, lì dentro farò le battaglie che ritengo giuste. A me interessa ribadire che noi siamo qualcosa di politicamente diverso dal resto del panorama politico e non mi rassegno a un suicidio programmato verso il quale stiamo andando appiattendoci al Pd. Se altri hanno cambiato rotta, ne rispondano loro. Io agisco e voto in coscienza, mai a scatola chiusa».

Alvise Sperandio

