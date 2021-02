«Il sistema sanitario veneto finora è riuscito a far fronte alla pandemia, ma il futuro dipende dalla capacità di monitoraggio delle varianti e dalla velocità di somministrazione dei vaccini alla popolazione» spiega il professor Telmo Pievani, filosofo evoluzionista che ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle scienze biologiche al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Lombardo d'origine e padovano d'adozione, Pievani vive a Bergamo, drammatico epicentro della prima ondata.

Professor Pievani, dove si trovava un anno fa quando sono emersi i primi contagi?

«A ripensarci oggi sembra incredibile. Il 20 febbraio 2020 partecipavo a un grosso convegno in onore dei cento anni di Loris Malaguzzi, il fondatore di Reggio Children, a Reggio Emilia. Ero seduto accanto a Tahar Ben Jelloun nello splendido Teatro Valli, dove erano assiepate almeno mille persone. Tutti ignari di quanto stava per accadere. Arrivava in quelle ore la notizia del primo caso a Codogno, nemmeno tanto lontano. Il giorno dopo ero a Benevento per una conferenza. Anche lì un teatro pieno. Nelle due settimane successive sarebbe cambiato il mondo».

Quali differenze ha riscontrato tra il Veneto e la Lombardia nella gestione dell'emergenza sanitaria?

«L'unica differenza sostanziale è il sistema sanitario. Ha funzionato meglio quello veneto, sia a livello territoriale sia ospedaliero. E questo significa vite umane salvate. Adesso nella bergamasca c'è preoccupazione per alcuni focolai delle nuove varianti nelle scuole».

Le misure adottate in Veneto per il controllo del contagio l'hanno convinta?

«Mi pare che il bilancio sia positivo, tranne forse qualche eccesso di rilassatezza durante la lunga zona gialla».

Ora si parla molto di varianti, quali sono le sue riflessioni?

«Come evoluzionista, mi stupisce che molti siano sorpresi dalla comparsa di varianti del virus. Era del tutto normale che succedesse. I virus mutano, sviluppano varianti più contagiose, e prima o poi azzeccano qualche mutazione che permette loro di aggirare gli effetti dei vaccini. Si è innescata ora una dinamica evolutiva classica tra i mutanti del virus e i vaccini, che andranno aggiornati come succede per quelli influenzali. Quindi la nostra velocità nel monitorare le varianti e nel somministrare i vaccini è fondamentale».

Cosa pensa dell'attuale organizzazione della campagna vaccinale?

«Sono molto deluso. Abbiamo fatto un miracolo biotecnologico a trovare i vaccini in meno di un anno e poi ci siamo impantanati nel distribuirli. Facciamo poche analisi genetiche e la campagna vaccinale è troppo lenta. In questi casi eccezionali, i vaccini vanno considerati un bene comune. Il pubblico non può dipendere dalle strozzature di pochi produttori privati. Alle aziende che hanno avuto il merito di trovare i vaccini vanno riconosciuti adeguati ricavi rispetto agli investimenti fatti, ma da lì in poi i vaccini devono essere gestiti dagli Stati».

Cosa impariamo da questa pandemia?

«Che gli scienziati devono lavorare molto di più sulla comunicazione. A parte poche eccezioni, i rapporti con i media sono stati disastrosi. Troppi narcisismi, contraddizioni, litigi nei talk show e sui social. Quando questa storia sarà finita, bisognerà fare una riflessione autocritica».

In un anno d'emergenza sanitaria l'Università di Padova non si è mai fermata.

«Abbiamo dimostrato di essere una comunità. L'aumento delle matricole, soprattutto internazionali, è un ottimo segnale di fiducia, che ci consegna una grande responsabilità. Da traumi come la pandemia si esce investendo in ricerca e conoscenza, e sempre più giovani decidono di venire a Padova per questo».

Elisa Fais

