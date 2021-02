segue dalla prima pagina

(...) anni (- 13,9%) e cresce di molto la fascia di età 50-59 (+ 23,1%). Il comune più giovane è Veggiano (Padova): età media di 40,4 anni; quello più vecchio è Zoppé di Cadore (Belluno), 55,2 anni.

LE PROVINCE IN CALO

Nel confronto con il 2011, i residenti aumentano nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Verona. La crescita maggiore è nella provincia di Verona (+ 3,3 per mille in media annua), il calo maggiore nella provincia di Rovigo (- 5,6 per mille). Più del 90% dei residenti è concentrato in 5 province, mentre Rovigo e Belluno non arrivano a coprire il 9% della popolazione regionale. Il Comune più popoloso è Verona, con 259mila abitanti; quello più piccolo è Laghi (Vicenza), con 127 abitanti.

Tra il 1951 e il 2019, la popolazione aumenta in tutte le province venete, a eccezione sempre di Rovigo e Belluno. L'aumento maggiore si registra nel Veronese (+ 279mila residenti, incremento medio annuo del 5,3 per mille), che è anche l'unica provincia veneta a presentare una crescita sistematica. Nel 2019 la provincia di Belluno invece conta 35mila residenti in meno rispetto al 1951 (tasso medio annuo - 2,4 per mille) e 7mila in meno rispetto al 2011 (- 4,5 per mille); in quella di Rovigo il saldo negativo è di 126mila residenti rispetto al 1951 (tasso medio annuo - 6,4 per mille) e di 11 mila rispetto al 2011 (- 5,6 per mille). Da notare che i residenti in regione sono aumentati nel periodo di 939mila persone.

Nel periodo 2011-2019 la popolazione straniera è aumentata dello 0,8% in media ogni anno. La presenza dei cittadini stranieri però risulta in calo a Vicenza (-1,4%), Treviso (-0,5%) e Belluno (-0,4%), mentre è in crescita nelle altre province, con Venezia (+3,1%) in testa. L'età media degli stranieri è più bassa di 12,8 anni rispetto a quella degli italiani (33,9 anni contro 46,7 nel 2019). Indice di dipendenza: la quota di popolazione in età non lavorativa (con meno di 15 anni o con 65 anni e più) rispetto a chi è in età da lavoro (15-64 anni) è pari al 30,9%, mentre tra gli italiani è il 60,4%. Ma anche gli stranieri registrati invecchiano sul 2011: calano quelli con meno di 40 anni e aumentano gli anziani, soprattutto tra i 50 ed i 70 anni. Più numerosi i rumeni: 25,6% del totale degli immigrati residenti, seguiti da marocchini (9,2%) e cinesi (7,2%).

Le persone con un titolo terziario e superiore sono il 13,3%. Rispetto al 2011 il grado di istruzione è migliorato. Le persone con un titolo universitario e superiore sono aumentate dal 10,6% al 13,3%. Ridotta la presenza di analfabeti (dallo 0,5% allo 0,3%) e di alfabeti privi di titolo di studio (dal 4% al 3,4%).

Tra la popolazione residente di 15 anni e più le forze di lavoro sono 2,4 milioni, 83mila in più rispetto al 2011 (+ 3,7%). In crescita in particolare le persone in cerca di occupazione (+ 20,6%), soprattutto fra le donne (+ 22,9%). Salgono anche gli occupati: nel 2019 sono 52mila in più sul 2011 (+ 2,5%). Il tasso di attività è al 55,7%, tre punti sopra quello dell'Italia. Gli occupati rappresentano il 51,4% della popolazione di 15 anni e più, contro il 45,6% della media nazionale. Sensibilmente inferiore anche il tasso di disoccupazione (7,6% in Veneto e 13,1% in Italia). Il mercato del lavoro presenta però un forte squilibro: il tasso di occupazione maschile è al 60,3%, 43,1% quello femminile; il tasso di disoccupazione è 5,9% per gli uomini e 9,8% per le donne. Un gap che nel 2020 è andato peggiorando.

Maurizio Crema

