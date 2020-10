LA SITUAZIONE

VENEZIA Le province di Belluno e Treviso sono in allerta gialla. Anche se in Veneto i pazienti in Terapia intensiva risultano 95, quindi entro i 150 che delimitano la fascia azzurra, ad aumentare velocemente sono i ricoveri negli altri reparti, arrivati complessivamente a 784 quando il tetto è di 900. E ieri le Ulss 1 Dolomiti e 2 Marca Trevigiana hanno già oltrepassato i rispettivi limiti, per cui nei loro territori scattano ora la rapida riattivazione dei Covid Hospital e la progressiva riorganizzazione delle attività ospedaliere: «Con gradualità e senza panico sottolinea il governatore Luca Zaia ma dobbiamo andare avanti su questa strada, con l'obiettivo di preservare il più possibile le strutture hub».

IL PIANO

Il nuovo Piano di sanità pubblica prevede che, con il passaggio dalla zona azzurra a quella gialla, cioè dalla seconda alla terza delle cinque fasi, si preservi l'attività ordinaria e di emergenza appunto negli hub, cioè nei nosocomi di valenza provinciale, e che nelle sedi spoke trasformate in Covid Hospital venga via via ridotta l'attività programmata, con contestuale trasferimento delle urgenze. Le prime province a sperimentare la svolta, come peraltro già avevano fatto in primavera, sono dunque due. L'asticella bellunese era fissata a 44 ricoveri in area non critica, che in realtà sono già 43 a Belluno e 16 a Feltre, per cui il San Martino sarà sempre più dedicato al Covid. La soglia trevigiana stava a 117, ma siamo ormai a 48 al Ca' Foncello, 1 a Conegliano, 10 a Montebelluna e 65 a Vittorio Veneto, per cui quest'ultimo è già operativo e il San Camillo è stato mobilitato dal direttore generale Francesco Benazzi. Ma anche il dg Carlo Bramezza nell'Ulss 4 Veneto Orientale sta predisponendo Jesolo e l'assessore Manuela Lanzarin è in contatto con le cliniche private che garantiscono 44 unità di Terapia intensiva.

IL RAPPORTO

Rispetto a marzo, la curva ospedaliera adesso è diversa. «Malattie infettive e Pneumologia sono in rapporto di 9 a 1 rispetto alla Terapia intensiva osserva Zaia mentre allora erano 3 a 1. Tuttavia la crescita in area non critica è comunque di una cinquantina di degenti al giorno, per cui prevediamo che nel giro di una settimana tutto il Veneto sarà in fascia gialla. Se poi l'andamento dovesse mantenere questo ritmo, nell'arco di dodici giorni potremmo toccare quota 1.500 ricoveri ed entrare nella zona arancione». A quel punto bisognerebbe posizionare i posti letto pure nelle sale operatorie dei Covid Hospital, temporaneamente ferme. In tutto questo, al momento risultano infetti 82 medici e altri 450 tra infermieri e operatori. «Non è una catastrofe rileva il governatore ma se in un ospedale come Villafranca di Verona sono positivi 4 pneumologi su 6, è un po' più difficoltoso far partire il Covid Hospital. Ecco perché continuiamo a fare i tamponi ogni 7 giorni ai sanitari in prima linea».

I CONTROLLI

A proposito di controlli, fra ieri e oggi dovrebbero arrivare in Veneto i primi 5.000 kit destinati alla sperimentazione dell'auto-diagnosi, come anticipato al Gazzettino dal dottor Roberto Rigoli. «Nel giro di un paio di settimane annuncia Zaia il coordinatore della rete delle Microbiologie proverà la verifica della diagnosi in doppio fra questi test e i tamponi molecolari. Nel frattempo contiamo che arrivino la validazione dell'istituto Spallanzani e l'autorizzazione del ministero della Salute, così da far partire la distribuzione fra i medici di base e le farmacie. L'utilizzo è molto semplice, è stato solo chiesto all'azienda produttrice di semplificare il foglietto di istruzioni, schematizzando le procedure in tre disegni. Stiamo già predisponendo il portale di biosorveglianza in cui il cittadino inserirà i dati della propria positività o negatività. Questa sarà davvero la nuova frontiera». Inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro, «formato da specialisti clinici», chiamato a rivedere i protocolli della cura domiciliare.

IL DECRETO

Intanto non si placano le polemiche sulle misure del dpcm. Zaia plaude alle manifestazioni pacifiche nelle piazze venete («Ho visto la protesta di chi non chiede sussidi, ma di poter lavorare»), ma per il momento esclude un'ordinanza per chiudere i centri commerciali nei festivi: «Voglio vedere prima cosa fanno a Roma, su quelli e sui musei. Lo dico per coerenza, perché il Governo si è portato in pancia la piena responsabilità delle scelte». Oggi comunque partirà la didattica a distanza, al 75% e a rotazione, nelle scuole superiori. «Avremo 200.000 persone in meno che usano i trasporti pubblici, un sesto dei pendolari abituali stima il presidente della Regione per cui speriamo che questo serva a far diminuire il sovraffollamento di bus e treni». Ieri il senatore centrista Antonio De Poli ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere «di riscrivere il decreto che, di fatto, introduce un lockdown mascherato».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA