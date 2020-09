I COMIZI

PORTOGRUARO (VENEZIA) Più che un auspicio, è una promessa. Matteo Salvini vuole tornare presto a Castelfranco Veneto e a Portogruaro, dove domenica la Lega è impegnata in un importante turno di ballottaggio, per salutare gli amici sindaci «da presidente del Consiglio». Lo ha detto il leader del Carroccio, durante i comizi che hanno aperto la nuova settimana elettorale.

«Spero di venirti a trovare in ufficio con la fascia da sindaco - sono state le parole di Salvini rivolte al collega di partito Stefano Marcon nel pomeriggio a Castelfranco Veneto - e prima o poi torno da presidente del Consiglio, è l'impegno che mi prendo». E il concetto è stato ribadito in serata a Portogruaro, dove Salvini ha condensato in venti minuti il discorso politico, affrontando temi nazionali e locali, prima di dedicarsi ai selfie con i numerosi sostenitori venuti ad ascoltarlo.

Al centro dei due comizi anche l'imminente processo di Catania. «Sabato prossimo sarò in un tribunale e mi dichiarerò colpevole di avere protetto il mio paese, leggi, regole, onore, dignità, sicurezza, confini. Da queste parti - ha aggiunto Salvini - ci sono nonni e bisnonni che hanno combattuto per non far passare lo straniero, non so perché adesso i governi li vadano a prendere all'estero gli stranieri e li portino in Veneto a spese nostre». Nei due comuni veneti Salvini ha toccato anche il tema dell'autonomia, obiettivo strategico del rieletto governatore Luca Zaia: «L'obiettivo dell'autonomia è mio e suo, e fino a quando non lo portiamo a casa non ci spostiamo di un millimetro», ha assicurato il leader della Lega. Che però è scettico sulla possibilità che un tale risultato arrivi con l'attuale governo giallo-rosso: «Finché ci saranno M5s e Pd al Governo temo che per l'autonomia non ci sia molta prospettiva. Contiamo di tornare al governo presto con una squadra compatta di centrodestra».

IL PROGRAMMA

In serata a Portogruaro, in una piazza della Repubblica piena, Salvini ha parlato non solo del risultato ottenuto in Veneto e a Venezia - dove oggi sono previsti incontri con il rieletto sindaco Luigi Brugnaro e con il governatore Luca Zaia, alle prese con la formazione delle rispettive giunte - ma anche di come gli avversari abbiano rivendicato il buon esito delle votazioni regionali a livello nazionale. «Renzi, Zingaretti e Di Maio stanno andando in tv a dire che hanno vinto loro. Dico solo che in Veneto su 51 posti in consiglio regionale, 35 sono andati alla Lega. Facciamoli vincere così anche a Portogruaro, lasciando che arrivino secondi. A me va bene perdere ma eleggendo sindaci e governatori». Poi l'affondo sulla volontà del Pd di azzerare quota 100, opzione donna e di tornare alla Legge Fornero. «Invece di abbassate l'età delle pensione in un momento di crisi economica dove rischiano il posto di lavoro centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, questi cosa fanno? Tornano indietro e mandano in pensione le persone a 66 anni. Se uno viene licenziato a 58 anni fino a 66 anni cosa fa? Ruba, fa le rapine in banca, va da Di Maio a chiedere il reddito di cittadinanza?». Infine il caso-Tridico: «Il presidente dell'Inps non solo si è aumentato lo stipendio ma oggi ha assunto un nuovo ufficio stampa da 80 mila euro. Intanto non hanno ancora pagato la cassa integrazione a 500 mila lavoratori italiani. In qualunque paese normale al mondo qualunque presidente di un ente che non paga la cassa integrazione si sarebbe già dimesso per la vergogna e io chiedo a nome vostro che si dimetta».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

