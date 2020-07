IL BILANCIO

VENEZIA Bastano appena per formare una squadra di calcio, ma senza riserve. Sono solo 11, su un complesso di 563, i Comuni rimasti Covid free in Veneto: centri polesani e bellunesi liberi dal Coronavirus, nei 130 e più giorni trascorsi dal 21 febbraio, quando tutto è invece cominciato (e poi gradualmente continuato) per la stragrande maggioranza del territorio regionale. Un'area punteggiata di casi pressoché dappertutto, appunto, anche se in gran parte le località hanno registrato relativamente pochi contagi per ciascuna, lasciando che a guidare la classifica siano le città capoluogo di provincia e quelle che sono sede di case di riposo.

IL DOMICILIO

La mappa elaborata dal sistema di biosorveglianza della Regione è basata sul criterio del domicilio. Per ottenere una fotografia delle oltre 19.300 positività diagnosticate in Veneto dall'inizio dell'emergenza, indipendentemente dal loro esito in guarigione o in decesso, abbiamo dunque ripulito lo storico dai pazienti che si sono trovati incidentalmente in questo territorio, ricostruendo la situazione nelle aree di competenza delle varie aziende sanitarie. Nella Ulss 1 Dolomiti il parametro demografico risulta più debole del fattore anziani: il capoluogo Belluno è infatti terzo, con 99 casi, dietro a Borgo Valbelluna con 199 e a Pedavena con 138. In entrambi questi Comuni si trovano degli ospizi che sono stati pesantemente infettati dal virus, tanto che nei primi mesi di quest'anno i due uffici anagrafici hanno registrato un aumento della mortalità pari rispettivamente a metà e a un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019. Una dinamica simile è presente anche nell'Ulss 6 Euganea, dove una grande città qual è Padova inevitabilmente primeggia (795), seguita però da una sede di Rsa come Monselice (248), nonché nell'Ulss 9 Scaligera, dove Verona si conferma il centro più contagiato del Veneto con 1.531 casi, ma San Bonifacio con la sua struttura per anziani è secondo con 203. Altrove i numeri rispecchiano invece l'andamento demografico: nell'Ulss 3 Serenissima spiccano Venezia (793) e Chioggia (249), fra le Ulss 8 Berica e 7 Pedemontana campeggiano Vicenza (396) e Bassano del Grappa (376), nell'Ulss 2 Marca Trevigiana ci sono Treviso (258) e Conegliano (246), nell'Ulss 5 Polesana il picco è Rovigo (83).

PICCOLO È BELLO

Non a caso è il Polesine a vantare ben otto dei Comuni che non hanno conosciuto il virus: Bosaro, Calto, Castelguglielmo, Guarda, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani e Villanova Marchesana. I restanti tre sono del Bellunese: San Nicolò di Cadore, Perarolo e Ospitale di Cadore. Quest'ultimo è il più piccolo di un gruppo di paesi dalle dimensioni comunque modeste: con i suoi 290 abitanti, su una superficie di 39,78 chilometri quadrati, il paese cadorino ha una densità pari a 7, mentre per esempio quella di Verona è di 1.297.

Questa è la prima motivazione che il sindaco Roberto Santin vede all'origine dei casi zero: «Con una densità così bassa, è evidente che i contatti fra le persone sono molto più difficili. Oltretutto nella nostra comunità ci sono molti anziani, che già si muovono poco e in questo periodo ancora meno. Dopodiché anche noi, a livello di ente, abbiamo cercato di fare prevenzione: appuntamenti in municipio solo su prenotazione e all'ingresso del fabbricato, incontri amministrativi in videoconferenza, attivazione della spesa a domicilio, stampa gratuita dei compiti scolastici in Comune, sensibilizzazione della popolazione affinché un solo componente per famiglia facesse gli acquisti per i suoi. Tutte piccole cose che ci hanno aiutati a tenere lontano il contagio».

Tanto da diventare un Comune Covid free: «Sarebbe un bello slogan da sfruttare in chiave turistica osserva il sindaco Santin se solo avessimo le strutture ricettive... Stiamo facendo i salti mortali per aprire un ostello fra quindici giorni, speriamo che i tedeschi tornino presto in bicicletta sulla Monaco-Venezia».

Angela Pederiva

