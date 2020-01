MALAVITA ORGANIZZATA

VENEZIA Sono di stampo mafioso i metodi utilizzati dagli appartenenti al clan Multari, famiglia originaria di Cutro, in Calabria, ma stabilitasi da tempo a Zimella, un piccolo paese della provincia di Verona. Lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, David Calabria, accogliendo in gran parte le richieste formulate dal pm antimafia Paola Tonini, e infliggendo pene per un ammontare complessivo di quasi 17 anni di reclusione. La Procura ne aveva chiesto 31. Domenico Multari, 59 anni, è stato condannato a 9 anni di reclusione; suo fratello Fortunato, 52 anni, a tre anni e due mesi di carcere mentre i figli del boss, Alberto, 30 anni e Antonio, 25 anni, sono stati condannati rispettivamente a due anni e otto mesi e due anni di reclusione.

IL RISARCIMENTO

Una sola vittima delle loro minacce e violenze si è costituita parte civile al processo: si tratta di un falegname di Carmignano del Brenta di 67 anni, costretto a vivere in una roulotte dopo aver perso ogni suo bene, costretto nel corso degli anni a prestare ingenti somme di denaro a Domenico Multari: complessivamente quasi mezzo milione di euro. Il giudice ha condannato il boss della cosca Grande Aracri a risarcire i danni provocati all'imprenditore, liquidandogli una provvisionale di 330 mila euro a titolo di anticipo sul risarcimento definitivo che dovrà essere quantificato nel corso di un apposito processo civile.

Un altro fratello di Domenico, Carmine Multari, 57 anni, è stato invece rinviato a giudizio: il processo a suo carico, con rito ordinario, si aprirà il prossimo 16 marzo di fronte al Tribunale di Vicenza.

Quella emessa ieri è la prima sentenza emessa in Veneto che riconosce la sussistenza di un'organizzazione di stampo mafioso di matrice ndranghetista. Ad inchiodare gli imputati alle loro responsabilità sono state le accurate indagini condotte dagli uomini del Ros, il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Padova, che hanno lavorato per mesi, con servizi di appostamento e pedinamenti, ma anche ascoltando testimoni e attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali per raccogliere le prove contro Domenico Multari & C. Tra le vittima delle violenze del clan figura anche una donna di Lonigo che aveva aiutato Domenico, prestandosi ad acquistare tre immobili, nel Comune di Zimella, al posto del boss, al fine di consentirgli di eludere la misura di prevenzione patrimoniale. Successivamente la donna si ammalò di tumore e, prima di morire, fu costretta a lasciargli l'abitazione.

I DIFENSORI

L'avvocato Fontanin, che tutela gli interessi del falegname padovano, ha accolto la sentenza con soddisfazione, seppure ritenga che le pene più severe richieste dalla Procura fossero più congrue: «Il mio assistito è molto provato - ha dichiarato - ha avuto il coraggio di dare un importante contributo alle indagini con le sue dichiarazioni, esponendosi fino alla fine perché non si ripetano episodi di questo tipo verso altri imprenditori nel nostro territorio. Il risarcimento per ora è soltanto sulla carta, ma speriamo che almeno in parte possa essere incassato».

L'avvocato Beniamino Migliucci, si è dichiarato soddisfatto per la pena lieve inflitta ad Antonio Multari, ritenuto responsabile soltanto di uno dei capi d'imputazione. Quanto a Domenico ha annunciato appello per cercare di far cadere l'aggravante mafiosa e ottenere una riduzione di pena.

Gianluca Amadori

