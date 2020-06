L'ORDINANZA

VENEZIA Mercoledì il Comitato tecnico-scientifico nazionale ha dato il via libera alla riapertura dei servizi per l'infanzia della fascia 0-3 anni. Ma a quanto pare nessuno l'ha comunicato alle Regioni: ne ha dato notizia solo ieri pomeriggio Elena Bonetti, ministra per la Famiglia, quando ormai il presidente Luca Zaia aveva già firmato l'ordinanza, che disciplina la ripresa delle attività sulla base delle linee-guida stilate dal Veneto. Ad ogni modo così è: da lunedì 8 giugno ripartiranno nidi e centri estivi anche per i bimbi piccoli.

LE INDICAZIONI

Nella consueta diretta televisiva e social delle 12.30, il governatore Zaia ha spiegato così lo scatto in avanti: «Non potevamo attendere oltre, da Roma non è arrivata alcuna risposta alla richiesta delle Regioni. Spero sempre che ci sia una validazione del Comitato tecnico-scientifico. Questo aiuterebbe anche a tranquillizzare di più il sottoscritto e i colleghi che stanno affrontando questa partita. Non penso ci siano motivi di impugnativa all'ordinanza, non è una prova muscolare da parte nostra. Ma devo prendere atto, con mio rammarico, che per dieci giorni abbiamo atteso invano, fino all'ultimo». La comunicazione è arrivata a metà pomeriggio dalla ministra Bonetti: «È arrivata una risposta positiva in tal senso con alcune raccomandazioni e si tratta di formalizzare il tutto rispetto poi alla parte normativa. Nei prossimi giorni usciranno le indicazioni precise dal punto di vista normativo».

LO SBLOCCO

Dunque dovrà esserci un provvedimento del Governo, ma intanto è stato formalizzato quello della Regione. In attesa di verificare eventuali discrepanze fra i due, per il momento l'ordinanza consente lo sblocco anche di altre questioni rimaste in sospeso. Gli informatori scientifici potranno ricominciare a entrare nelle strutture del Servizio sanitario regionale, in deroga alle limitazioni per i visitatori, ma «nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale». Potrà ripartire l'attività delle sale gioco «per bambini e adolescenti». Le regole per le piscine varranno anche per quelle condominiali, «di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata». Infine sarà permesso «lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici».

IL 15 GIUGNO

Pubblicata questa ordinanza, ne è in gestazione già un'altra, «per aprire tutto quello che è ancora chiuso: i cinema, le discoteche, i teatri, le fiere, le sagre, i casinò e le sale bingo, i congressi e gli sport di squadra», ha chiosato Zaia, che si è posto come obiettivo il 15 giugno, «se i dati sanitari lo consentiranno». Con il ritorno alla normalità, il governatore conta quindi di tornare alla carica sull'autonomia: «Non è andata nel dimenticatoio. La partita Coronavirus imponeva a tutti noi la leale collaborazione tra le istituzioni e credo che l'abbiamo dimostrata fino in fondo. Ma proprio dopo quello che è accaduto con l'emergenza sanitaria, ci meritiamo ancora di più l'autonomia. Il problema è che a Roma la percepiscono come una sottrazione di potere, mentre in Veneto la consideriamo come un'assunzione di responsabilità. Comunque in questi mesi la nostra delegazione trattante ha continuato a lavorare: il Governo si ritroverà il dossier bello caldo».

IL TRASPORTO PUBBLICO

Intanto però un altro nodo da sciogliere è quello del trasporto pubblico locale. Achille Variati, sottosegretario all'Interno, boccia la proposta di Zaia: «Considero molto pericolosa la richiesta del Veneto di tornare a riempire treni e bus, sacrificando le distanze di sicurezza che ci hanno permesso di ridurre la diffusione del virus. Zaia ha ragione nell'identificare il problema. Ma sbaglia nel tratteggiare la risposta. E credo sia giusto chiedere di converso alla Regione di usare le proprie competenze per pensare prima a delle soluzioni alternative. Si potrebbe ampliare l'offerta di mobilità, creando corse aggiuntive con il coinvolgimento per esempio delle molte aziende di trasporto sia pubbliche che private che in questo momento hanno i mezzi fermi o semivuoti».

Angela Pederiva

