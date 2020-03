RUGBY

«In considerazione del numero delle partite da recuperare, francamente impossibile da fronteggiare, le società e anch'io personalmente, chiediamo una decisione coraggiosa come quella di sospendere i campionati per questa stagione, in modo da poter rispondere ad atleti, tecnici, accompagnatori e genitori».

Firmato Marzio Innocenti, presidente del Comitato regionale veneto (Crv). Destinatario Alfredo Gavazzi, presidente della Federazione italiana rugby (Fir). Con una lettera, della quale questo è il passaggio chiave, il Veneto rugbistico detta la linea anche in tempi di crisi per il Coronavirus, come fa da decenni con i risultati sul campo.

Innocenti, forte delle richieste giunte in comitato «da oltre il 50% delle società venete», chiede in sostanza «alla federazione di fare la federazione». Come? Sospendendo i campionati di competenza del Crv (giovanili, serie C), «anche se tutte le società nella loro richiesta comprendono anche i campionati seniores». Ovvero Top 12, serie A e B. Una scelta già presa in questi giorni da Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia, nel Sei Nazioni come noi. Hanno dichiarato chiuse le competizioni di livello inferiore a Premiership (inglese), Pro 14 e stanziato budget finanziari per aiutare i club ad affrontare la crisi finanziaria dovuta al Coronavirus. Sulla stessa linea la Francia. Non ha chiuso Top 14 e campionati minori, ma costituito un'unità di crisi e preso provvedimenti economici. La Fir, invece, aspetterà la fine dello stop ministeriale, imposto fino al 3 aprile. Non ha preso nessuna decisione. Salvo concordare quella di World Rugby sull'annullamento del Mondiale under 20 in Italia.

«Ad oggi - scriveva Gavazzi ai club di serie A il giorno prima della lettera di Innocenti - possiamo pensare ad una soluzione tecnicamente percorribile: se ci saranno le condizioni sanitarie si potrà riprendere il campionato a partire dal fine settimana del 18 aprile, terminando nel fine settimana del 14 giugno. Per cui dobbiamo attendere l'evolversi della situazione, per valutare se effettivamente potremo portare a termine il campionato».

Per Innocenti e la maggioranza dei club veneti invece non c'è più tempo per aspettare. «E' la sopravvivenza stessa di molte delle nostre società, in particolare quelle delle categorie minori, che in questo momento è in gioco - scrive il presidente del Crv a Gavazzi - Prego Te e il consiglio federale di prendere in seria considerazione questa richiesta». Consiglio che da mesi non si riunisce. Dopo il tentativo, fallito, di mettere in minoranza il presidente.

LETTERA ANCHE DAL TOP 12

Ora è più che mai urgente convocarlo per decidere i destini della stagione di rugby. Un gruppo di consiglieri federali l'ha chiesto direttamente a Gavazzi in questi giorni di grande fermento. Al quale contribuirebbe una terza lettera scritta da sei presidenti del Top 12, la metà dei club quindi. In essa si chiederebbe alla Fir di prendere una decisione subito sul massimo campionato italiano. Nel senso di finire qui la stagione. Scegliendo di non assegnare lo scudetto (è successo solo nel 1944 e 1945) e non procedere alle retrocessioni. Oppure di indicare una formula per farlo, se a maggio-giugno si potrà riprendere a giocare. Nei giorni scorsi già i presidenti del San Donà, Alberto Marusso, e del Viadana, Guido Arletti, si erano espressi pubblicamente in tal senso.

