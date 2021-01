IL VEGLIONE

Non hanno nemmeno fatto in tempo a festeggiare. Nessun brindisi di fine anno per un centinaio di cinesi che si erano dati appuntamento per un veglione di Capodanno che è terminato in abbondante anticipo rispetto alla mezzanotte, poco dopo le 21.00. È questo l'orario in cui le forze dell'ordine hanno bussato alla porta d'ingresso di un locale a Prato. Le auto parcheggiate, il via vai di persone non è passato inosservato. E così gli agenti hanno scoperto l'altro maxi party illegale. Qui polizia, guardia di finanza e municipale hanno multato il ristorante gestito da asiatici in via Zipoli ai confini di Chinatown. Più di 50 mila euro, questa la sanzione per i 130 ospiti che non hanno nemmeno fatto in tempo a stappare una bottiglia di champagne.

Le forze dell'ordine hanno bloccato e sanzionato il maxi assembramento: 400 euro di multa ciascuno per aver violato il dispositivo del Dpcm che regola le norme anti-Covid. Alcuni degli agenti che hanno partecipato al controllo confermano che le persone all'interno del locale stavano cenando e festeggiando al momento in cui sono arrivate le pattuglie.

Al titolare è stata contestata la violazione delle norme anticontagio e oltre alla multa di 400 euro l'uomo si vedrà notificare dalla prefettura il provvedimento di chiusura del locale. L'intervento - spiega in una nota la questura - era scattato dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini insospettiti dall'alto volume della musica e dalla presenza di numerose auto parcheggiate nei dintorni del ristorante.

Anche a Firenze la polizia è intervenuta per bloccare una festa clandestina con assembramenti: gli agenti sono intervenuti quando 14 persone stavano stappando bottiglie di spumante. Mentre a Bologna le forze dell'ordine sono intervenute per un party organizzato da giovanissimi. Una festa in appartamento con una quindicina di persone. La cena in una casa privata in via Turati è stata interrotta e sono stati sanzionati, con multe da 400 euro, il proprietario dell'appartamento e tutti i suoi giovani ospiti, tra cui anche cinque minorenni.

