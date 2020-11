IL VADEMECUM

VENEZIA Dopo quasi 9 mesi di emergenza Covid, l'interrogativo è schietto: cosa bisogna fare nei casi sospetti? Domanda tutt'altro che peregrina, visto che con la seconda ondata di infezioni non è cambiato solo l'impatto clinico del Coronavirus, ma sono mutate anche le disposizioni normative dello Stato e della Regione, nonché le modalità organizzative della macchina sanitaria. Oltre a fare i conti con le restrizioni alla vita sociale ed economica, infatti, pure i cittadini del Nordest devono confrontarsi con la possibilità che il contagio entri nella loro quotidianità. Dunque, se domani mattina ci si alza con qualche linea di febbre, come ci si deve comportare? E se c'è la necessità di sottoporsi al tampone, a chi occorre rivolgersi? Ma c'è differenza tra l'essere un contatto stretto del positivo e un contatto del contatto stretto? Abbiamo rivolto questi (e altri) quesiti al dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, che continua comunque a mantenere attivi il numero verde 800 462340 e il sito Internet www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/corona-virus. In questa pagina pubblichiamo le risposte, partendo dalla regola numero uno, sempre valida anche dopo 36 settimane: «Indossare la mascherina sopra naso e bocca, mantenere le distanze e igienizzarsi le mani».

Angela Pederiva

