IL FOCUS

ROMA Aifa, l'agenzia italiana per il farmaco, ha autorizzato il nuovo vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech (nome commerciale Comirnaty), offrendo una opportunità: sfruttare al massimo i flaconi, che normalmente contengono cinque dosi. Si è scoperto che, se si evitano sprechi, si può arrivare a confezionarne sei e dunque questo fa aumentare di un quinto le persone che possono essere vaccinate. Detto in altri termini: se il dosaggio dalle varie aziende sanitarie che riceveranno le forniture di Pfizer-BioNTech sarà eseguito con cura, le 9.750 dosi previste per il 27 dicembre potrebbero diventare di più, fino a 11.700. Entro gennaio, se tutto andrà bene, visto che a causa della enorme richiesta mondiale il trasporto dei vaccini dal Belgio potrebbe avvenire a singhiozzo, sono attese circa 1,8 milioni di dosi, ma con questo meccanismo potrebbero salire di 300mila unità. Sarà importante la regolarità dell'arrivo di nuovi vaccini: ogni persona dovrà ricevere una doppia somministrazione e tra la prima e la seconda non devono trascorrere più di tre settimane.

LA MISSIONE

Altro problema molto serio: la sicurezza. I vaccini hanno, in questo momento, un valore enorme, che va oltre i 120mila euro formali del costo delle prime 9.750 dosi. Il camion con la cellula frigorifera partirà da Puurs, Belgio, dove c'è uno dei centri di produzione di Pfizer, il 25 dicembre e arriverà in Italia il 26. Dalla frontiera italiana sarà scortato dai mezzi dell'Esercito che lo accompagneranno fino all'Istituto Spallanzani di Roma, dove ci sono quattro celle frigorifere che possono contenere fino a 300 mila dosi a una temperatura inferiore a meno 70 gradi, come richiesto per la conservazione di Comirnaty. Qui l'area sarà blindata, anche più di quanto avvenga normalmente in un centro di eccellenza di cura e ricerca sulle malattie infettive. Ci saranno la vigilanza privata, la polizia e i carabinieri. Il 27 sarà il Vaccine day in tutta Europa. Le prime cinque dosi, al mattino, allo Spallanzani saranno iniettate a cinque figure professionali in prima linea: un'infermiera, un oss (operatore socio sanitario), una ricercatrice e due medici. In totale nel Lazio resteranno 955 dosi, il resto sarà distribuito nelle altre regioni. Viaggeranno su gomma, sempre grazie all'esercito, con l'eccezione di Sicilia e Sardegna e delle destinazioni ad oltre 300 chilometri per le quali le forniture saranno stoccate all'aeroporto di Pratica di Mare e poi inviate in aereo ed elicottero. In linea teorica, entro la fine di marzo Pfizer-BioNTech assicura all'Italia 8 milioni di dosi, insufficienti comunque per una vaccinazione di massa. Per questo si spera che il 6 gennaio l'Ema autorizzi anche il prodotto sviluppato, sempre usando la tecnologia mRNA, dall'americana Moderna, dalla quale però l'Unione europea ha acquistato solo 160 milioni di dosi (l'Italia ne aspetta 1,3 milioni nel primo trimestre, 10,7 in totale).

CRITICHE

La stampa tedesca ha criticato la Commissione europea per avere puntato poco su questi due vaccini, i primi ad essere autorizzati, privilegiando Sanofi (che però ha rinviato a fine 2021 l'esito delle sperimentazioni) e AstraZeneca (che ha avuto un rallentamento ma che potrebbe essere autorizzata nelle prossime settimane nel Regno Unito). Nelle Regioni ci sono già pronte le liste di chi si vaccinerà per primo (sempre attingendo dagli operatori sanitari): in Liguria, ad esempio, sarà Gloria Capriata, 48 anni, infermiera all'Ospedale San Martino di Genova, sposata, ha due figli; in Valle d'Aosta toccherà a Monica Meucci, medico rianimatore. Ieri Nicola Magrini e Giorgio Palù, direttore e presidente dell'Aifa, hanno ufficializzato l'autorizzazione del vaccino Comirnaty, che sarà gratuito. Palù: «L'indicazione che sta arrivando è che i vaccini inducono immunità sterilizzante e questa è un'altra buonissima notizia». Si rischia che sia inefficace di fronte alle mutazioni di Sars-CoV-2? «La piattaforma a mRNA è facilmente modulabile e, nel caso il virus dovesse evolvere in maniera tale da superare le difese immunitarie, ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali». Potranno vaccinarsi anche le donne in stato interessante. Magrini ha detto che entro gennaio saranno vaccinati almeno un milione di operatori sanitari e ha smentito che Aifa abbia respinto l'offerta di dosi gratuite dell'anticorpo monoclonale da parte di una industria farmaceutica americana (Eli Lilly). «Nei prossimi giorni valuteremo se c'è un'opportunità di fare una sperimentazione che sia in grado di confermare anche i dati già prodotti sulla letteratura scientifica».

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA