L'INCHIESTA

MILANO La carenza di mascherine nelle case di riposo nelle prime fasi dell'emergenza Coronavirus è uno dei punti nodali della maxi inchiesta, con quasi 25 fascicoli, della Procura di Milano sulle morti di centinaia di anziani e sulla diffusione del contagio. Per questo, le stesse strutture stanno raccogliendo in queste ore documenti per dimostrare l'impossibilità nelle prime settimane, dopo il caso Codogno, di acquistare dispositivi di protezione che scarseggiavano e che venivano dirottati a livello centrale o regionale verso gli ospedali in crisi.

LO STOP

«Convenzione sospesa per permettere a Regione Lombardia di approvvigionarsi dei prodotti per l'emergenza». Queste le parole scritte in un documento acquisito, appunto, dalla difesa del Pio Albergo Trivulzio, la storica Baggina milanese al centro delle indagini del pool guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Un foglio nel quale l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, Aria spa, comunicava, il 19 marzo, lo stop «per tutta la durata del periodo emergenziale» di una convezione con una società fornitrice di dispositivi di protezione. Sospensione che, secondo fonti difensive del Pat, avrebbe inciso sulla possibilità di approvvigionarsi di mascherine. In un bollettino interno del Trivulzio, sempre del 19 marzo, l'istituto scriveva, infatti, che erano state inviate «plurime» richieste su «fabbisogni urgenti di mascherine» a «società operanti nel settore, nonché alla Centrale regionale di committenza», ossia Aria, ma tutte erano rimaste «prive di riscontro». In quel periodo i pochi dispositivi «reperibili sul mercato», aveva già scritto l'avvocato Stefano Toniolo, legale del Palazzolo-Don Gnocchi, altra residenza oggetto delle perquisizioni disposte dai pm, «erano stati (comprensibilmente) raccolti dalla Protezione civile» e inviati verso gli ospedali. Per l'avvocato Romolo Reboa, che assiste 18 lavoratori e le famiglie di anziani morti al Don Gnocchi, dunque, non è più «in contestazione il fatto storico che i Dpi non sono stati utilizzati» nell'istituto «almeno sino intorno a metà marzo». Intanto, alcune operatrici del Pat, che nelle scorse settimane con le loro dichiarazioni ai media, hanno raccontato la grave situazione all'interno della Baggina, temono «di essere licenziate». La situazione dentro, racconta una di loro, «non è cambiata, i reparti hanno un numero di personale non sufficiente, perché molti colleghi sono malati, tre sono in terapia intensiva, e continuano a spostare pazienti da un reparto all'altro, quando arriva la positività coi tamponi e alcuni reparti chiudono». E ancora: «Continua a girare la voce dentro che chi ha parlato verrà licenziato. Noi, però, sappiamo di aver fatto la cosa giusta».Il Trivulzio ieri ha dato conto degli esiti dei primi tamponi effettuati su tutti gli ospiti e pazienti: «Vi sono 308 ospiti e pazienti Covid positivi e 583 negativi». Quasi il 35% di contagi, dunque. Intanto, però, «48 operatori potranno rientrare in servizio nei prossimi giorni» dopo essere risultati negativi al doppio test.

LE INFORMAZIONI

Nel frattempo, tra i pm che stanno indagando e l'Ats (ex Asl), che in questi giorni ha sentito in un'indagine interna parallela alcuni medici del Trivulzio, c'è uno scambio di informazioni e gli investigatori inizieranno ad ascoltare come testimoni anche alcuni lavoratori delle Rsa. E stanno ricostruendo la «catena» di decisioni, comunicazioni, applicazioni delle disposizioni tra Regione, Ats e case di riposo in un'inchiesta che si allarga per numero di indagati e per la mole di atti al vaglio. Si indaga anche sulle mancate «ospedalizzazioni» a partire dalla delibera regionale del 30 marzo, che imponeva alle strutture l'opportunità di prestare le «cure» a coloro che avevano più di 75 anni nelle stesse case di riposo, e sul trasferimento di pazienti dagli ospedali alle Rsa a seguito della nota delibera dell'8 marzo.

C.Gu.

