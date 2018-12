Il tribunale è senza carta: ai giudici una risma a testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIA IN CRISIVENEZIA Senza carta per stampare le sentenze; senza benzina per le automobili necessarie a trasportare in Corte d'appello, a Venezia, i fascicoli penali provenienti dai vari tribunali della regione.È questa la situazione in cui si trova ad operare la giustizia veneta - da sempre tra le più disastrate d'Italia anche sul fronte degli organici, sia dei magistrati che del personale amministrativo - nonostante i ricorrenti proclami del ministero della Giustizia, che da un lato annuncia investimenti e assunzioni; dall'altro...