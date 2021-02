LO SCENARIO

ROMA Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione fiume alla quale hanno partecipato 40 senatori. Per esprimere il disagio non solo per la scelta di lasciare le chiavi dell'Italia a Draghi che spiega un big M5s a palazzo Madama «rappresenta tutto quel mondo che noi abbiamo sempre combattuto. Sospettiamo che sia una manovra per farci fuori». Ma soprattutto per la possibilità che nell'esecutivo possano sedersi esponenti della Lega e di FI, «così dice un'altra fonte il nostro programma verrebbe annacquato e diluito, non avrebbe senso starci». Va avanti il travaglio nel Movimento. Un travaglio umano per una decisione difficile da prendere, «è il momento più brutto», afferma un senatore. E sale la pressione sui vertici di chi vorrebbe scegliere la strada dell'astensione e dell'opposizione costruttiva: «Se non ci sono le condizioni per portare avanti il nostro programma allora meglio non esserci», il refrain.

LE POSIZIONI

Gli irriducibili a palazzo Madama sono almeno una quindicina. Tra questi Lannutti, Abate, Mantero, Vanin, Granato, Crucioli, Moronese, Agostinelli, Naturale, La Mura. Sulle stesse posizioni Morra, Lezzi e altri senatori che sono entrati nell'area Dibba. Ma il fronte cresce ancora di più se si concretizzasse la prospettiva di una maggioranza al di là del perimetro Ursula, fermo restando che a molti pentastellati pure la presenza degli azzurri è assolutamente indigesta. Si arriverebbe a 40 dissenzienti. Altri quindici i no sicuri alla Camera. Sempre secondo quanto raccontano nel Movimento sono quelli di Cabras, Corda, Maniero e Raduzzi ma sotto traccia il malessere è ampiamente esteso, nonostante la mediazione di Di Maio, gli appelli di Grillo, il discorso di Conte e il lavoro di ricucitura dei capigruppo Crippa e Licheri.

Ieri i due hanno riunito, in video conferenza, prima i presidenti di commissione e i direttivi, poi in serata tutti i parlamentari. Con un unico messaggio: «È evidente che si tratta dell'inizio di un percorso di trattativa molto complesso al quale il M5s non ha messo ostacoli pregiudiziali ma solo condizioni e prospettive». Ed ancora: «Draghi ha preso nota di tutto quanto detto riservandosi la formulazione di un pensiero che verosimilmente ci esprimerà al secondo giro di consultazioni».

In realtà potrebbe non bastare il confronto di martedì con l'ex numero uno della Bce. Il premier incaricato ha fatto sapere ai pentastellati che li vedrà anche giovedì prima di sciogliere gli ultimi nodi. Ma per presentarsi al tavolo M5s vuole essere compatto. Perdere dei pezzi vuol dire rischio scissione e i big stanno facendo di tutto per evitarla. Anche con inviti di questo genere: «Mettetevi una mano sulla coscienza, turatevi il naso ma se si presenteranno le condizioni per un sì dovete votare per il bene del Movimento». È un pressing asfissiante che sta avendo i primi frutti ma in ogni caso i risultati non sono affatto lusinghieri. i vertici pentastellati sono in ambasce. Il primo problema: la presenza di Berlusconi e Salvini. Il secondo: il destino dei temi identitari, come il reddito di cittadinanza, la riforma della prescrizione, il salario minimo, il superbonus. «Quanto è disposto a concederci Draghi? Così è un salto nel buio. Se non ci dà garanzie ci sarà un enorme problema di tenuta dei gruppi», spiega un deputato, «Draghi deve farsi due conti». Infine la natura del governo. M5s spinge affinché sia politico, chiede i dicasteri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e del Lavoro con Grillo che ha disegnato una sorta di Movimento 2.0 che si occupi solo di questi temi. Si punterà ad un asse con Pd e Leu sul programma, «Draghi non potrà non tenerne conto».

Emilio Pucci

