IL TRASFERIMENTO

PADOVA «Via, la strada è lunga». Erano state queste le parole di Alex Zanardi, all'inizio della tappa del giro per beneficenza, dove poco dopo avrebbe avuto l'incidente con la handbike. Eppure la strada verso casa si avvicina. Ieri dall'ospedale San Raffaele di Milano il campione è stato trasferito al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova, qualche chilometro appena da Noventa Padovana, dove abita con la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò.

LA SITUAZIONE

Il paziente - si legge in una nota del San Raffaele - ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare. Ora il percorso è comunicare e interagire.

Zanardi era arrivato al San Raffaele il 24 luglio scorso, con una grave instabilità neurologica. Ma, aggiunge l'ospedale, ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione intensiva, quindi un percorso chirurgico, in primo luogo per risolvere le complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica. Negli ultimi due mesi ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Ad Alex e alla sua famiglia - conclude la nota - tutto l'ospedale augura un futuro di progressivo miglioramento clinico.

LA FAMIGLIA

Nella villa di via De Gasperi a Noventa Padovana non ci sono né il figlio Niccolò né la moglie Daniela. Telefonicamente è comunque Niccolò a tranquillizzare tutti gli sportivi che amano Alex per il suo coraggio, ancor prima che per le sue vittorie. «Siamo felici fa sapere che papà sia stato trasferito all'ospedale di Padova. I medici ci hanno dato segnali confortanti sulle sue condizioni di salute, ma come sempre abbiamo fatto dall'incidente in poi, preferiamo sia io che mia madre mantenere un profilo basso. Saremo felici solo quando Alex potrà tornare a casa».

La famiglia apprezza molto l'affetto che tutta l'Italia, insieme ai cittadini di Noventa dove l'ex pilota di Formula 1 da ormai diversi anni ha stabilito la sua residenza, ha tributato in questi mesi a Zanardi. «Siamo emozionati per questo prosegue Niccolò e sono certo che anche papà senta il calore della gente. Ripeto, siamo in un momento in cui è impossibile fare proclami. È stato un periodo difficilissimo. Canteremo vittoria soltanto quando potrà tornare a casa». L'emergenza Covid-19 non consente al momento ai familiari di avvicinare Alex, ma il figlio Niccolò è certo: «Lui sa che gli siamo vicini e che lo amiamo. Si è rialzato tante volte, ci auguriamo che lo faccia anche questa volta».

L'INCIDENTE

Era il 19 giugno quando Zanardi finiva contro un camion in una curva. L'atleta era partito da Brolio, in val d'Orcia. Ricoverato in gravissime condizioni, il 54enne è stato sottoposto a quattro interventi. I primi tre al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Con la terza operazione, durata cinque ore, il 6 luglio i medici gli hanno ricostruito minuziosamente il volto. Il 21 luglio Alex è stato dimesso per andare nel centro di neuro-riabilitazione di Villa Beretta a Lecco, dove lo attendeva un lungo periodo di recupero. Ma dopo tre giorni, per una febbre causata da un'infezione, le sue condizioni si sono aggravate.

Dopo la corsa al San Raffaele, l'ultimo intervento, tra il 26 e il 27 luglio, quando il professor Pietro Mortini ha dovuto ridurre le complicanze tardive dovute al trauma cranico. Null'altro trapela sulle attuali condizioni del pilota, vincitore di due campionati Cart (97 e 98) negli Stati Uniti, con più stagioni in Formula 1 e quattro medaglie d'oro ai giochi paralimpici. Il 15 settembre del 2001, durante una gara in Formula Cart al Lausitzring, Zanardi ha avuto il drammatico incidente che gli è costato l'amputazione delle gambe. Da lì è cominciata la seconda parte della sua carriera, quella che gli ha dato, oltre agli allori, l'affetto degli sportivi e non solo. Ora l'ultima sfida nell'ospedale a due passi da casa.

Cesare Arcolini

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA