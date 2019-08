CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRAFFICOROMA Esodo con sciopero. Weekend estivo da bollino nero come la pece per gli automobilisti che si mettono in viaggio per raggiungere le località di vacanza nelle quali trascorrere le ferie d'agosto (già ieri sera 6 km di coda alla barriera di Trieste). Le Segreterie Nazionali delle sigle sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale hanno proclamato una astensione dal lavoro del personale autostradale che inizia dalle 10 fino alle 14 di ieri, per poi riprendere oggi dalle 18 fino alle 2. In vista dell'agitazione,...