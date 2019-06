Il toro di Vigorovea che pagava i viaggi dei clan colombiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RITRATTIVENEZIA Il Toro di Vigorovea, così il nome in codice, è uno scafato. Arrestato nell'inchiesta Rialto che a fine anni Novanta aveva smantellato la Mala del Brenta portando a processo nientemeno che il boss del sodalizio mafioso nato, cresciuto e attivo nel Nordest, Felice Maniero, per quella retata Antonio Maniero era stato condannato con le accuse di traffico di armi, di stupefacente e di rapina. Non per l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Insomma, pur avendo fatto parte in qualche modo della Mala, Antonio Maniero...